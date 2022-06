César Pérez Vivas presenta proyecto de transformación de Venezuela #15Jun

- Publicidad -

El doctor César Pérez Vivas, exgobernador del Táchira, exparlamentario y docente universitario, anda recorriendo el país para presentar un proyecto de transformación de Venezuela, del Estado socialista a un Estado democrático, que permita no sólo el desarrollo económico del país sino proporcionarle a los estados y municipios autonomía para que las autoridades puedan resolver los problemas de las comunidades.

Con ese fin estuvo el martes en Barquisimeto y este miércoles en Carora, donde se ha acercado a los medios de comunicación para dar a conocer, además del proyecto, su encuentro con diversos sectores de la sociedad de cada entidad federal.

Y dentro de los objetivos que tiene esta gira es la de interesar a la gente por la política, ya que, según su punto de vista en esta materia, el propósito que se ha trazado Nicolás Maduro es que la población se aleje de esa actividad, ya que así puede atornillarse en el poder.

¿Qué impresiones ha podido recoger en su acercamiento a la gente? le preguntó uno de los reporteros de Elimpulso.com.

He encontrado un ambiente de preocupación, angustia, desesperanza, frustración e indignación por toda la situación que se vive en el país y la dirección de la oposición después de muchos años no ha logrado el esperado cambio político. Y asimismo percibo mucha confusión por la forma como el gobierno penetró en ciertos sectores opositores, generando un enfrentamiento en el cual los ciudadanos no entienden lo ocurrido. Entre quienes apoyaron la llamada revolución bolivariana, una decepción en lo que ha representado Nicolás Maduro como sucesor de Hugo Chávez.

Conviene señalar que Maduro se ha propuesto aislar a la ciudadanía de la política y eso es muy peligroso porque únicamente lo que él busca es desestimular, desanimar, desmoralizar a la sociedad, como la manera de atornillarse en el poder.

Y precisamente la lucha que estamos librando mucho de nosotros es la de llamar a la reflexión a los ciudadanos, de no resignarse, de no ensimismarse y de no aislarse, sino todo lo contrario: asumir la responsabilidad, entendiendo que el destino de Venezuela está en todos y cada uno de nosotros. Por lo tanto, nuestro llamado es a participar en la lucha cívica y prepararnos para que cuando se dé la primera oportunidad de contar votos en el país se le produzca una rotunda derrota al régimen de Maduro.

¿Cómo explica que teniendo este régimen un rechazo del 80 ó más por ciento, la oposición no haya logrado la unidad?

Ha faltado desprendimiento, grandeza, sentido de nación. Ha primado, a veces, egoísmo, protagonismo subalterno, lo que ha degenerado decepción en factores importantes de la sociedad. Y estamos llegando a un momento en el cual los ciudadanos van a tener que tomar una decisión, para enrumbar al país hacia un destino mejor.

¿Qué está haciendo usted al respecto?

Estoy en un proceso de animación ciudadana, en un proceso de concientización de sectores sociales que están ensimismados, apartados y rezagados, llamándolos a que participen en la acción pública, interesarlos en la política y en la responsabilidad que tienen con el país.

Fue entonces cuando habló de un proyecto de acuerdo nacional, que transforme a Venezuela en lo político, económico y social.

Cambiar el Estado socialista, comunista, por un Estado democrático y cambiar la economía estatista por una de mercado, así como echar las bases para reconstruir el país institucional y de desarrollo.

A tal fin plantea:

Primero, reducir el período constitucional de seis años a cinco años.

Segundo, establecimiento de la no reelección absoluta del presidente de la República.

Tercero, consagración de la segunda vuelta para escoger al presidente del país.

Cuarto, establecimiento del Congreso bicameral.

Quinto, establecimiento del Estado federal para que se pueda garantizar las competencias de los estados y municipios, de modo que éstos puedan contar con los recursos para que las autoridades puedan resolver las necesidades de las poblaciones y no estar dependiendo de un mandatario que está en Caracas y que no responde a sus obligaciones.