Karim Vera: Venezolanos que regresan por la frontera se enfrentan a humillaciones y vejaciones #15Jun

www.lanacionweb.com

La coordinadora regional de Primero Justicia, Karim Vera, aseguró –en nota de prensa- que el paso entre Colombia y Táchira, por los canales regulares, se ha convertido en un trayecto perturbador en aumento para todo aquel ciudadano que ingrese al país, ya que cuerpos de seguridad venezolanos han sido señalados de cometer violación a los derechos humanos de manera reiterativa y sin tener ningún tipo de sanción o al menos supervisión frente a los innumerables señalamientos de acoso, intimidación, hurto y extorsión.

Vera detalló que al norte del estado Táchira, por el municipio García de Hevia, por donde ingresan al país venezolanos diariamente a través del puente La Unión, se encuentran siete alcabalas oficiales en una vía oficial, donde se observa a funcionarios de la Guardia Nacional, Ejército, Policía nacional e incluso la Policía del estado, señalados de presuntamente cometer atropellos y delitos contra los ciudadanos, que van desde pesquisas hasta el despojo de sus pertenencias, alegando que perciben un mal salario, y son sus víctimas quienes deben darles lo poco de efectivo que cargan encima para ‘pagar el tiempo que les hacen perder’ mientras se encuentran en sus funciones.

El escenario no es distinto en el puente Simón Bolívar, que comunica a San Antonio del Táchira con el corregimiento de La Parada, y tampoco se escapan el departamento Norte de Santander y el paso entre el puente Francisco de Paula Santander, que comunica a Ureña con el Norte de Santander, y el paso que nunca fue abierto de manera oficial, que es el conocido puente de Tienditas, y las populares trochas. “Se han convertido en trayectos perturbadores para todo aquel que vuelve a su país, a tal punto que en su mayoría, luego de vivir la amarga experiencia de ser incluso manoseados, deciden arriesgarse y volver a escapar de un país donde figuras han impulsado una campaña farsante de ‘Venezuela se arregló’; un país no se compone por crear una sensación de mejora al promover innumerables conciertos, bailantas y eventos que no acaban con la inflación, el hambre, violación a los derechos humanos, entre centenares de problemas”.

Karim Vera hizo un llamado a la comunidad internacional: “tenemos más de dos años llevando un registro de las irregularidades que se presentan en la frontera, es necesario que se esté atentos a lo que ocurre con los venezolanos, “es falso que ha disminuido la fuga de ciudadanos de su país; al contrario, día a día ocurren hechos que los llevan a tomar la decisión de emigrar”.

