Ante auge del contrabando Consecomercio propone reactivar la Comisión Presidencial contra el Fraude Aduanero #16Jun

El acelerado incremento del contrabando de medicinas, alimentos y repuestos automotrices, entre otros, está poniendo en alto riesgo la vida de los consumidores venezolanos, denunció este jueves Tiziana Polesel, presidenta del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, al solicitar al gobierno nacional, la reactivación de la Comisión Presidencial contra el Fraude Aduanero.

Señaló que en el sector existe gran preocupación por la forma acelerada como se ha ido incrementando el contrabando de todo tipo, mercancía que ingresa al país de una manera ilícita, y las consecuencias que eso trae, no solamente para el Fisco, para el comercio normal, sino también para el consumidor que pudiera estar adquiriendo mercancía fraudulenta o falsificada, sin los controles sanitarios correspondientes, producto del ingreso por vías irregulares al país.

“En tal sentido, Consecomercio hoy formula una propuesta concreta y solicitamos la reactivación de la Comisión Presidencial de la lucha Contra el Fraude Aduanero, comisión creada en el año 2001, funcionó de manera productiva durante un tiempo y luego, tal vez evaluando que el fenómeno del contrabando había disminuido, de alguna manera se desactivo y no siguió reuniéndose, la comisión estaba integrada por representantes del Fisco, del Gobierno, pero además tenía representación de Fedecámaras, de Consecomercio y de Conindustria”.

Una lucha por la vida

Precisa Polesel que es muy importante que se recuerde que existe esta figura, que existe esta Comisión y por tanto solicitan, de manera formal su reactivación, para poder presentar en ella cada uno los casos y situaciones que están afectando, tanto en el sector formal como consumidor, porque se ha considerado que la lucha contra el contrabando es una lucha por la vida, que está en riesgo en algunos casos puntuales como pueden ser los alimentos, medicinas y autopartes, lubricantes, donde se pone en riesgo la vida no solo del consumidor que adquiere el producto, sino que incluso puede correr peligro la vida de terceros.

“Es por ello que en Consecomercio consideramos que el tema del contrabando, debe ser abordado a través de esta Comisión de alto nivel, que existe y que solamente hace falta su reactivación, por cuanto creemos que puede ser uno de los elementos importantes para que se analicen, con mucha seriedad, cada uno de estos casos, recordemos que nosotros, como movimiento empresarial, tenemos limitaciones, no tenemos facultades de investigación, no tenemos facultades ni siquiera de intervenir en el proceso aduanero, por lo tanto es necesario que que esta Comisión retome su actividad y pueda abordar un problema grave que está afectando a todos los consumidores y al comercio formal”, dijo Polesel.

Advierte la presidenta de Consecomercio, que la mercancía que entra de manera ilegal, es comercializada en la economía informal, donde el consumidor no puede hacer reclamos, no le permite siquiera verificar el origen de la mercancía y esto puede tener consecuencias graves.

«Señalamos al consumidor en este proceso, porque es el más desasistido en este proceso, el comerciante posiblemente sabe reconocer cuando una mercancía es falsificada o no cumple con las normas de calidad. Los fabricantes nacionales de alimentos y, medicinas están obligados a presentar controles muy estrictos de calidad, controles que no le son requeridos a esos mismos productos que entran de manera ilegal y no pasan por esos controles, y es allí donde se están presentando los problemas que afectan a la industria nacional, al comercio formal».

Polesel explica que este fenómeno se ha venido incrementando en los últimos cuatro años, afirmando que el comerciante lo detecta de inmediato, cuando bajan las ventas de sus productos, de manera que cuando investiga, detecta que las ventas se están desviando hacia otros tipos de productos, y es cuando detectan la presencia del contrabando, señalando que no tienen información de tipo estadístico en torno al impacto de este delito.