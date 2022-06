VIDEO Julio Gutiérrez: El plan de bacheo en Iribarren no cumple con las técnicas correctas #16Jun

- Publicidad -

Julio Gutiérrez, presidente encargado del Colegio de Ingenieros del estado Lara, comentó a Elimpulso.com que las técnicas que se están utilizando en el municipio Iribarren para el bacheo de la vialidad, no están siendo las adecuadas. Por esta razón, hizo un llamado a las autoridades municipales para que atiendan esta situación.

«Les decimos que deben mejorar porque no están cumpliendo con las técnicas correctas (…) hay algunos sitios donde el bache está cortado de manera inadecuada», puntualizó Gutiérrez. El ingeniero realizó una explicación técnica al equipo periodístico de Elimpulso.com, donde explicó que algunos de los trabajos que se han evidenciado en la ciudad son irregulares.

Según Gutiérrez, los cortes deben hacerse a 30 centímetros de la zona deteriorada para evitar que el agua se filtre y dañe los bacheos. Sin embargo, comentó que no siempre se cumple este principio en el municipio Iribarren.

Asimismo, comentó que todos los bacheos que se realicen, deben evitar que exista una irregularidad en la superficie asfáltica. Es decir, que los conductores no sientan la anomalía al momento de pasar por encima.

Por otra parte, el ingeniero acotó que la mezcla que se utiliza actualmente en Barquisimeto no es la adecuada: «Están colocando mezcla tipo 3, y es muy densa (…) nosotros acá, en la ciudad, nos hemos manejado siempre con una mezcla asfáltica tipo 4«, explicó.

Es importante recordar que el denominado «Plan Tapa Hueco» por la alcaldía del municipio Iribarren tiene como finalidad atender la mayor cantidad de zonas afectadas de la ciudad.

En otro orden de ideas, el ingeniero recordó que no todos los huecos deben ser tratados de la misma manera, ya que algunos no se solventan con un bacheo: «Al no emplear la maquinaria debida, el personal adiestrado y las temperaturas, eso va a dañar la vida útil del mejoramiento vial (…) pero se debe evaluar si hay alguna filtración antes de tratar los huecos«.

Con este mensaje, Julio Gutiérrez espera que las autoridades municipales atiendan este llamado y puedan mejorar los trabajos que se realizan en Iribarren, y de esta manera, toda la población sea beneficiada.