OPINIÓN Reflexión en positivo: No hacemos maletas, hacemos potreros #23Jun

Aquellos que no se mueven no notan sus cadenas ,caso contrario a nuestra nación que la alta mayoría quieren moverse aportando en positivo pero hay el impedimento que las cadenas y frenos cada día las ajustan más y más de forma de llegar hasta ser asfixiantes, donde el ánimo lo opacan y la aspiración se frustra, esto es muy difícil de entender en el gremio o los muchos hacedores de esta patria sobrados de voluntad, pidiendo pista para aterrizar con sus cúmulos de ideas, y de sobra que tienen en sus mentes creativas pero frenados por los obstáculos, que es el aporte de los que no hacen nada, ni dejan hacer, destruyen y no construyen con un rostro de triunfador, como que están sobrado y se la están comiendo, esperando aplausos y ovaciones como suele suceder.

A los triunfadores de esos que dejan huellas imborrables para toda la eternidad donde se les recuerde con cariño, respeto, gratitud y bendiciones y no lo contrario como está sucediendo en nuestra nación, donde va ganando la infelicidad, la inconformidad, al ver nada positivo y la humanidad preguntándose qué paso en nuestra nación, donde están los tantos ingresos, esos benditos reales que dan tanta alegría por un tiempo y después se convierten en tortura, persecución e indeseable porque no se conforman con una vida en paz, donde puedan convivir una vida normal y ganarse el respeto para sus hijos y nietos, el entorno sea la felicidad que causa andar públicamente, frente erguida, limpio de culpa sin pensar que nadie se está expresando mal de él y mucho menos pensar que lo andan siguiendo.

Este es un comentario a voz populi de todos los medios de comunicación del mundo lamentablemente muy duro para las personas que deseamos el bien, la paz, convivir en armonía, trabajar y producir, embraguetarnos todos por una Venezuela mejor, unirnos para salir adelante reírse con cara de triunfador, por medio del trabajo, y voluntad de un buen hacedor, como lo aspiramos todos los que estamos sembrando aquí y para siempre hasta ver por la vía del amor y la paz, rumbo al ¨aquí en nuestra patria¨ y como le oí decir aun ganadero, invito a todos mis colegas a querer más nuestra nación que en vez de hacer maletas para abandonar nuestras tierras, hagamos potreros para criar ganado y proteínas para todos sin preguntar, quien es este, de que religión o partido.

Los que amamos el trabajo y nuestra nación no sabe el mundo lo que nos ha tocado ver, y vivir este despelote sobre todo nos atormenta oír y comprobar que los alimentos básicos en lo que va de año subieron el 40% cuarenta por ciento pobres, los pobres y tener que trabajar todos los días sufrimos al leer que nuestra nación está entre las primeras más riesgosa del mundo, no hay confianza, ni garantía a quien puede invertir, que un país sin bancos que financie a la industria, el comercio, la agricultura y a la ganadería, es imposible subsistir aunque a pulmón propio con la ayuda del Espíritu

Santo roguemos de que de esto saldremos adelante y venga una rectificación que todos nos beneficie y volvamos a ser la patria de quien todos hablaran bien y querrán vivir.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]