OPINIÓN Se busca un Emprendedor: Las empresas familiares (Parte II) #28Jun

“El Protocolo familiar es un mecanismo exclusivo de las empresas familiares, que expresa la voluntad siempre consensuada de todos los miembros de la familia para regular las situaciones conflictivas que puedan suceder en la compañía. Además, es la principal herramienta para la profesionalización de la gestión de la empresa y para la profesionalización también de la familia” EAE Business School.

Revisando mi bibliografía, me encontré con un libro muy interesante de Empresas Familiares de Miguel A. Gallo, del cual he extraído los comentarios que a continuación les ofrezco para ayudarlos a comprender un poco más, el maravilloso mundo de las Empresas Familiares.

Especialmente sobre el Protocolo Familiar, debemos aclarar su finalidad, contenido y modo de realizarlo.

En cuanto a su finalidad, debemos entender que en las empresas familiares se da la conjunción de tres sistemas de personas: los propietarios, los directivos y mandos y los miembros de la familia. Este conjunto de sistemas origina múltiples y complejas relaciones entre las personas, cuyos intereses pueden entrar con facilidad en conflicto. Por lo tanto, la esencia del protocolo familiar es un acuerdo auténtico sobre las metas a lograr y reglas, unido al compromiso de empeñarse en su cumplimiento. Todo esto nos señala claramente que sin consenso nada se podrá sostener en el tiempo.

El contenido de un protocolo familiar va a depender mucho de la empresa familiar en concreto y de la familia propietaria en particular, de todas formas existen contenidos que son casi obligatorios de cubrir, como son: Los valores, la empresa familiar que se quiere ser, que se puede esperar de la empresa familiar, cuando podrá dejar de ser empresa familiar, el trabajo es decir cuando entrar, trabajar o salir, y finalmente los órganos de gobierno.

En cuanto al modo de realizarlo, es importante más el proceso y luego el producto. Es decir, un documento, que si no ha habido un buen proceso, no pasará de ser un conjunto de artículos, sobre los que no hay convencimiento firme acerca de su implementación.

Definitivamente, para que el proceso de creación del protocolo familiar sea exitoso, resulta recomendable, no desarrollarlo en épocas en las que hay luchas por el poder. Es decir, no caer en la tentación de pensar que con el inicio de la preparación de un protocolo familiar desaparecerán los conflictos. El proceso no es para eso, sino para ayudar a que no se produzcan.

Continuará….

Italo Olivo

www.iolivo.com