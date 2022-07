Luis Arroyo: No se cumplieron objetivos académicos en el año lectivo 2021-2022 #1Jul

- Publicidad -

Apenas entre 20, 25 y 30 por ciento de la parte académica se cumplió en el año escolar 2021-2022, que está por finalizar. Afirmación en tal sentido hizo el profesor Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores de Venezuela, en el estado Lara, al ser entrevistado por Elimpulso.com.

Dijo que el balance es muy negativo, tanto como el anterior, ya que además de no haberse cumplido con los objetivos de los programas académicos también hay que contar la falta de docentes y la sustitución de éstos por personas no preparadas para cumplir funciones educativas.

Como medida de protección sanitaria, debido todavía a los riesgos que tiene la pandemia del COVID-19, continuaron las clases no presenciales, y las presenciales fueron desarrolladas por grupos y en horarios especiales.

No se vio completo el contenido programático académico, ya que en unos planteles no pasó del veinte por ciento, en otros fue del 25 por ciento y en los que más se pudo apenas llegó al 30 por ciento. O sea que los estudiantes no fueron bien preparados.

A esa situación hay que agregar el descuido de la infraestructura escolar por parte del gobierno.

Éste no se preocupó por las medidas de bioseguridad en las instituciones educativas, ni tampoco en la dotación de materiales educativos, deportivos, de laboratorios e inclusive, de papelería.

Y si hay que referirse a la alimentación, prácticamente, fue nula, porque en la mayoría de los planteles no hubo y en las pocas que recibieron los productos para la preparación de las comidas, éstas fueron de baja calidad.

Es tal la crisis de la educación que ésta se encuentra en el piso, afirmó. Se puede apreciar que ha retrocedido décadas tanto en la parte académica como en la pedagógica.

No sabemos qué va a pasar con los estudiantes que saldrán del bachillerato, porque han desaparecido, prácticamente, asignaturas como física, química y biología, que funcionan como una sola en forma experimental.

¿Cómo pueden tener conocimientos los que aspiran a ser ingenieros o médicos, para citar dos profesiones, si no han aprendido asignaturas que tengan que ver con las carreras que piensan cursar?, preguntó el profesor Arroyo.

Si no conocen de genética y de biología como tal, si no saben la ley de Newton, la parte de movimientos, cinemática, acústica, etc., no podrán entender lo que deben estudiar, comentó. La situación es muy grave. Y lo peor es que las universidades también se encuentran en continuo decaimiento.

Ya nadie quiere estudiar educación porque no es una carrera atractiva, por cuanto los ingresos que actualmente percibe un docente entre 200 y 400 bolívares mensuales, que no cubre sino una mínima parte del precio de la canasta alimentaria y por tanto no satisface sus necesidades, ni mucho menos las de su familiares.

En este momento se está lanzando un S.O.S al gobierno tanto nacional como regional, porque, aunque ha habido un decreto de incremento salarial, resulta insuficiente para el trabajo que cumplen los docentes.

Una enorme cantidad de ellos han desertado de la educación y se han ido del país o dedicado a actividades diversas para sobrevivir. Y quienes los están sustituyendo, personas de la chamba juvenil, no están capacitados para cumplir esa función y, generalmente, también desertan. Es por ello que la crisis en la educación, al momento, es sumamente grave.