OPINIÓN Carora críptica #3Jul

En Carora existen miles de lugares extraños que usted amigo lector no conoce y ni siquiera se imagina. Usted puede pasear tranquilamente por la calle en la seguridad de andar por espacios íntimos, psicológicamente bien ubicado y anímicamente predispuesto para el saludo y la conversación confiada sin pensar que está rodeado de amenazas terribles que pueden cambiarle la vida en un instante. En cada esquina se ocultan peligros y desde cada acera está vigilado constantemente por gente que tiene planes secretos en su cabeza. En todos los patios traseros existen instrumentos extraños y hasta perversos que las familias van apilando lentamente esperando el tiempo de usarlos sin misericordia en contra de alguna persona que se atreva a violar algunas normas ancestrales dictadas por los primeros pobladores de este valle reseco.

No piense usted que detrás de saludo pausado y la mirada quieta del caroreño descansa una mente sosegada pendiente únicamente de vencer el calor y el aburrimiento , en el fondo de cada habitante de esta ciudad existe una caballero andante dispuesto a lanzarse contra cualquier desprevenido que olvide los modos usuales de comportamiento . Si usted está recién llegado a esta ciudad le aconsejamos que trate a todo el mundo con un máximo de respeto, incluso hágase el simpático, pregunte por la familia de su interlocutor como si en verdad le importara mucho la respuesta, hable de la importancia que tiene el vivir en esta ciudad apacible, finja que se siente como en casa, no evade ninguna interrogante porque a usted lo están investigando para decidir sobre su destino.

Cuando camine por las aceras no se detenga a mirar por las ventanas porque detrás de cada una , detrás de las celosías están unos ojos abiertos que solamente esperan cruzarse con los suyos para invadir el alma y secuestrar los deseos . Si de pronto siente pasos que lo siguen no se voltee porque no podrá ver a nadie y el pánico le convertirá en presa fácil de algún ser de los submundos, corra a toda velocidad mientras en voz alta rece un avemaría y pida auxilio a la santísima trinidad porque detrás suyo no camina una presencia humana sino un fantasma buscando compañía.

Es común que visitantes venidos de ciudades más grandes al ser recibidos en casas coloniales pidan caminar su interior, sin sospechar ni remotamente que dentro de las gruesas paredes hay osamentas de seres que todavía deambulan por los corredores buscando explicación de por qué los rezos antes que elevarlos los amarran al barro de una tristeza eterna y sin llanto. Si le da por tocar el friso de pronto escuchará un sonido hueco y es que ha dado con el escondite de una botija contentiva de morocotas , pero no intente extraer de su lugar sellado porque cada botija está custodiada por el alma en pena de alguien que está del otro lado pero que dejó en este mundo un montón de compromisos pendientes que usted tendría que asumir a cuenta de las monedas de ultratumba y esos compromisos, créalo, son compromisos hechos casi siempre con el señor del rabo y la candela .

El caroreño de manera planificada aparenta ingenuidad y hasta inocencia, sus cadencias verbales que parecen cómodos chinchorros invitan a una conversación deslastrada de prejuicios semánticos, pero si usted se deja hipnotizar por estos juegos orales está a punto de poner el pie en arenas movedizas donde no podrá salir por cuenta propia sino que necesitará del auxilio de varios siquiatras para poder restablecer su ego. Venga, será bien recibido, pero siempre esté alerta.

Jorge Euclides Ramírez