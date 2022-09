OPINIÓN Lectura: Carrera espacial #6Sep

- Publicidad -

¿A dónde fue la pregonada carrera espacial? Que se inicia con bombos y platillos por la entonces Unión Soviética, cuando el 4 de octubre de 1957, un cohete de tres partes se abrió camino por entre las blancas nubes y fue tomando mayor velocidad a medida que las partes se desprendían, se consumían y caían a Tierra. Extinguida la última parte de las tres, se abrió el cono protector y apareció el Sputnik I, una esfera de 58,42 cm. De diámetro y 83.9 kg de peso que se colocó en órbita por encima de la capa atmosférica del planeta, en el espacio estelar, a la velocidad de 30.650 Kms por hora para vencer la fuerza de atracción de la gravedad de la Tierra.

Los norteamericanos rivales en esta novedosa empresa quedaron estupefactos; la era de la carrera espacial se había iniciado. A partir de este hecho los Estados Unidos aceleraron sus investigaciones para no quedarse atrás. El mundo de aquel entonces se encontraba dividido política e idiológicamente. La Unión Soviética por un lado con su inadmisible socialismo y los Estados Unidos por el otro con su democracia capitalista.

A raíz de la puesta en órbita del primer Sputnik ya no hubo otro tema de conversación que la carrera espacial que iniciaba la Unión Soviética. La carrera espacial había comenzado y Estados Unidos y la Unión Soviética rivalizaban. La Unión Soviética celebraba el comienzo de la era espacial. Y los Estados Unidos divulgaban su estrategia para llevar un hombre al espacio.

Las fuerzas en desarrollo en este ambicioso campo estaban equilibradas. Transcurridos los primeros días de lo que se dio en llamar “Carrera Espacial,” se silenció totalmente este hecho. Desde entonces hasta el presente no se volvió a nombrar nada de la carrera espacial. Han transcurrido 65 años y los países involucrados no han vuelto ni a mencionar el tema. Se silenciaron. No se ha vuelto a hablar de la carrera espacial, como si nada hubiese ocurrido. La llamada era espacial nadie la recuerda y los países involucrados parecen mudos y sordos. ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos de ese costosísimo esfuerzo? El afán por controlar el Universo es una intención bien definida. Es un hecho que ha quedado para recordarlo la historia, porque todo parece reducirse a las buenas intenciones. La carrera espacial es un hecho más como si no se hubiesen contemplado objetivos ¿Murió la carrera espacial? ¿No no se tuvieron definidos propósitos? Los hechos siempre parten de un motivo ¿Cuál fuer ese hecho? Se vive una una especie de amnesia. Nada se recuerda, todo se olvida. ¿Por qué no se ha dado continuidad? La inversión económica no debe perderse. Y debe haber habido un objetivo para iniciar este propósito. ¡Borrón y cuenta nueva!

Carlos Mujica