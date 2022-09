Pablo José Chirinos: Hay demasiada demanda del dólar #7Sep

- Publicidad -

La gran demanda del dólar es lo que ha acrecentado los precios de bienes y servicios, declaró el licenciado Pedro José Chirinos, presidente de Fedecámaras-Lara, quien considera que agrava la situación la falta de respaldo del bolívar.

Si el ciudadano que recibe su remuneración en bolívares, hace negociaciones en esa moneda y cuando va al banco lo puede cambiar sin dificultad alguna por dólares, tendría una situación normal, sanamente económica. Y eso le quita la presión al alza de la divisa estadounidense.

Pero, si no conseguimos esa facilidad, la tendencia es a la alza, porque hay más demanda de dólares que la oferta, adiciona. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela.

La manera de contener ese fenómeno es que el bolívar tenga respaldo, ya que de lo contrario se repetirá el ciclo continuamente durante mucho tiempo.

Los expertos en materia monetaria dicen que falta más oferta de divisas en la banca, la cual las recibe en sus operaciones y las que le proporciona el Ejecutivo Nacional a través del Banco Central.

Han sido importantes las inyecciones de dólares que ha hecho el BCV a la banca nacional para contener el precio del dólar, pero la medida no puede mantenerse ilimitadamente en el tiempo.

La situación no ha podido ser enfrentada porque el país no tiene prácticamente exportaciones petroleras, ni tampoco el gobierno puede decretar la congelación del dinero durante determinado tiempo, ya que no dispone de maniobrabilidad alguna, comentó. Y por todas estas circunstancias, lo que estamos viendo es una situación sumamente crítica.

El sector privado está haciendo grandes esfuerzos mediante inversiones y creación de algunas fuentes de trabajo, pero necesitamos que el sector público atienda todas las observaciones que se le han venido haciendo para mejorar la economía.

Confiamos en que se nos oiga, porque la recuperación económica es urgentemente necesaria, expuso. Hay sectores que están muy rezagados, como el de la construcción y el del ensamblaje de vehículos, para citar dos de los principales, razón por la cual pedimos que se nos atienda oportunamente, porque esta crisis requiere ser controlada, ya que lleva demasiado tiempo y las consecuencias son conocidas por todos.