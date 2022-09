Unos 332 medios de comunicación han cerrado desde 2003 #12Sep

- Publicidad -

Hostigamiento a los periodistas, persecuciones a los medios de comunicación convencionales, bloqueos de los medios digitales y satanización de los comunicadores que difunden algún contenido informativo que pueda generar estragos en las gestiones gubernamentales y políticas venezolanas son parte de las constantes quejas que presentan el Colegio Nacional de Periodistas (CNP) y sus seccionales en cada estado del país, desde hace poco más de 15 años.

El reciente cierre de nueve emisoras radiales en el estado Zulia aumentaron el número de medios cerrados desde el año 2003 hasta el presente. En dicho período, un total de 332 empresas de comunicación dejaron de ser una ventana informativa para los ciudadanos.

Las importantes cifras sitúan a Venezuela entre los tres países peores ubicados en Latinoamérica en cuanto a libertad de expresión. Cuba y Nicaragua acompañan a Venezuela en los primeros lugares de la alarmante lista.

No hay transparencia para aplicar las sanciones. Debería ser por una intervención judicial y no sólo administrativa para cerrar los medios; eso no se está cumpliendo, declaró Marysabel Rodríguez, miembro de Espacio Público, organización que desde hace muchos años se dedica a ofrecer balances e investigaciones sobre la censura y diversas trabas que enfrenta el periodismo en el país.

