OPINIÓN Universidad “Yacambú” otorgó doctorado honoris causa a Armando Villalón #14Sep

Entre tantas noticias revueltas, politiquería y corrupción, a veces perdemos la esperanza y nos olvidamos de las cosas buenas que también ocurren en Venezuela para saborear la verdadera revolución, la de la inteligencia, el decoro y el buen hacer.

Barquisimeto amanece hoy, a un día de cumplir 470 años de fundada este miércoles 14 de septiembre, con la confortable información de un nuevo doctorado para el Maestro Armando Jesús Villalón, esta vez por la Universidad “Yacambú”, cuyo rector es el doctor Juan Pedro Pereira. El acto académico será en la segunda quincena de noviembre.

La notificación de investidura del Grado “Doctor Honoris Causa» la hizo el propio regidor “por los 50 años dedicados a la pintura”. Junto a él la recibirá igualmente el doctor en letras Reynaldo Rojas, muy querido en la ciudad.

Villalón ya había sido honrado con este título el 24 de septiembre del 2010 por la Universidad Centro Occidental “Lisandro Alvarado” (UCLA) en el auditorio “Ambrosio Oropeza”, bajo el rectorado del desaparecido doctor Francesco Leone.

Pocos artistas en Venezuela cuentan con la fortuna del afecto y admiración del glorioso artista nacido en Barquisimeto, cuyo nuevo reconocimiento es un emotivo tributo a sus lienzos develados con pasión por su terruño.

“Casi caigo como condorito”, expresó para “El Impulso” el reconocido Maestro. Ser doctor por primera vez es una gran emoción, pero tener 2 grados es más que una felicidad. Para mí es un sueño. No sé cómo expresarme. Tengo 77 años y esto me da más energía. En la vida hay gente con tanto dinero que deja como herencia a sus descendientes, pero a veces ese caudal se acaba. Los honores no. Este es el legado que le dejo a mis hijos, que igualito lo sienten como lo estoy sintiendo yo, dijo conmovido el laureado paisajista.

Armando Jesús Villalón le obsequia en estos momentos un mural a la UCLA en la dirección de admisión y control de estudio, ubicada en las calles 8 y 9, entre carreras 22 y 23 en sus 60 años de fundada, celebrando a la vez sus 50 años como artista plástico, en el cual participan otros 5 virtuosos: Manuel Brito, Carlos Durán, Bernardo Nieves y su nieta Claudia Riera Villalón.

Cada uno le da su interpretación. “El mío es el que siempre me ha hecho conocer como “el pintor del Valle del Turbio”.

Iniciando esa celebración de medio siglo, hizo una muestra de pequeños y medianos formatos, y de ella la idea de regalar varios murales a universidades e instituciones.

Villalón ya tiene 2 en la UCLA, uno en la Universidad “Fermín Toro”, y van a darle un espacio en la Universidad “Yacambú” para estar allí presente con una obra.

Doy las gracias a las Universidades por ese honor tan grande. No tengo palabras, expresa Villalón.

En la amplia lista de sus reconocimientos sobresalen entre otros, la entrega e imposición de más de 15 Órdenes y Botones por parte de Ministerios de Gobierno, Estados y ciudades venezolanas, así como las entidades universitarias, culturales y sociales, tanto públicas como privadas.

Entre sus méritos más entrañables se encuentran: 1975: Mención Honoris Causa Primer Salón Jóvenes Pintores Larenses, Barquisimeto; 1975: Primer Premio Círculo Militar, Caracas; 1980: Premio “Luis Ordaz”, Sala “Armando Reverón”, Caracas; 2015: Obra seleccionada por la Gobernación del Estado Lara para ser entregada al Papa Francisco como un recuerdo de Barquisimeto en El Vaticano.

La alegría por este nuevo logro del consagrado artista plástico larense Armando Jesús Villalón es colectiva. Al Diputado Macario González, coordinador del bloque Parlamentario del Estado Lara y docente universitario, le complace en exceso la decisión que anuncia la ilustre Universidad “Yacambú”

“Es un ciudadano ejemplar y no solamente en este caso esa casa de estudios hace un reconocimiento justo, sino que es misión de las instituciones universitarias realzar los valores humanos.”

Al materializar esta noticia, añade, está cumpliendo con ese mandato porque Villalón forma parte con su ejemplo de esa legión de hombres que nos ayudan a ser mejores ciudadanos y que en su caso, no se ha subsumido en una conducta dirigida a regodearse de la fama bien ganada que tiene, sino que ese prestigio lo ha colocado al servicio del Estado Lara y Venezuela, siempre abrazando causas nobles que nos conduzcan a ser cada vez más una mejor nación.

Como me considero entre sus amigos, puntualiza el Diputado González, “por supuesto que me contenta mucho esta decisión tomada por la Universidad “Yacambú”.

El 2 veces “Doctor” Armando Jesús Villalón, conocido dentro y fuera del país como “el pintor de las brumas”, es un barquisimetano que le hace honor a su tierra plasmando el icónico Valle del Turbio cubierto por un velo de niebla mañanera o por intensos atardeceres crepusculares. Él ha materializado sus sueños en colores vivos y pasteles.

En hora buena, Maestro: ¡Brindemos!

Orlando Peñaloza