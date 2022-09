AN legítima: El socialismo del siglo XXI destruyó a PDVSA y la convirtió en un negocio de chatarra #20Sep

- Publicidad -

La destrucción de la industria petrolera por parte de la política fracasada del Socialismo del Siglo XXI, comandada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro durante los últimos 23 años, convirtiendo a PDVSA en un negocio de chatarra, condena la Asamblea Nacional legítima a través de la Comisión Delegada.

Por lo que recomienda que el tema de la empresa petrolera sea considerado como factor fundamental para la recuperación económica, en la reanudación de las negociaciones en México.

Durante la sesión ordinaria de la Comisión Delegada, se llevó a cabo el debate sobre el deterioro de la industria petrolera debido al fracaso de la política populista del régimen y la corrupción, que ha generado fuertes enfrentamientos entre los mismos chavistas: Nicolás Maduro, Tareck El Aissami y Rafael Ramírez.

El diputado por el estado Anzoátegui Héctor Cordero, al iniciar el debate, manifestó que la industria petrolera fue un ejemplo de progreso, desarrollo y de excelente imagen, sinónimo de crecimiento, era una empresa de jerarquía mundial, pero que lamentablemente, después de 23 años de este «oprobio» ideológico que desgobierna, PDVSA está al margen de la destrucción total.

“Hoy la industria es sinónimo de destrucción, deterioro, de corrupción y su único producto no es otro que la chatarra, el derrame petrolero, líderes en accidentes laborales, porque ni siquiera seguridad industrial se le garantiza al trabajador petrolero. Las refinerías explotan, se paralizan, no producen la gasolina necesaria para que los venezolanos no tengan que pasar horas y días en una cola para surtir una gasolina subsidiada. Tampoco funciona la exploración, la producción y mucho menos la comercialización”.

Indicó que el compromiso de la AN legítima es convertirse en factores que generen una conciencia, que permita transmitir al pueblo venezolano que el petróleo es parte importante para la recuperación del país, que el nuevo negocio petrolero va a ser factor fundamental para devolverle a los venezolanos el bienestar que le ha sido arrebatado.

Cambio político para relanzar la Industria Petrolera

Mientras que Luis Stefanelli, diputado por el estado Falcón señaló que es evidente la destrucción de la Industria Petrolera bajo el mando de Chávez y Nicolás Maduro, que se calcula que hoy día existen más de 4 mil siniestros al año y se registra alrededor de 150 mil barriles de petróleo de derrames, que están destruyendo parques importantes como Morrocoy, así mismo Los Médanos de Coro, el Golfo de Coro, lugar de cría de numerosas especies que forman parte de la riqueza ecológica.

“Hay innumerables derrames también hacia la Faja del Orinoco y en Monagas. No es posible describir la situación tétrica de la Industria Petrolera que la que estamos viviendo. Actualmente solo se están produciendo 400 mil barriles diarios, aunado a la grave contaminación, los constantes accidentes que ponen en entredicho la función de la industria ante la comunidad internacional”.

Indicó que no se resolverá el problema de la Industria Petrolera y ningún otro en el país, sin un cambio drástico en lo político, en la estructura jurídica que pueda reunificar a los venezolanos y relanzar la Industria Petrolera que es el pilar fundamental de rescate del país.

PDVSA el modelo del fracaso del Socialismo del Siglo XXI

El diputado por el estado Mérida, Williams Dávila, fue enfático al señalar que PDVSA es el modelo más evidente del fracaso del Socialismo del Siglo XXI y de la corrupción, en contraste con los gobiernos democráticos que se iniciaron con Rómulo Betancourt, que convirtieron a la Industria Petrolera en un ejemplo de competitividad y de gerencia profesional de alta calidad.

Subrayó que es importante tener claro que la reconstrucción de PDVSA requiere mucho más que pensar cómo evadir las sanciones. Es de los que piensa que la Industria Petrolera tiene futuro, pese a nuevas exigencias que se van generando por el calentamiento global y de todos los temas que tienen que ver con el deterioro del medio ambiente.

“La Industria petrolera en Venezuela tiene futuro, puede producir entre 3 y 4 millones de barriles diarios de petróleo, por unos 30 a 40 años más. Venezuela tiene petróleo y gas en grandes proporciones. Hay que traer inversionistas y para ello tenemos que estar en una democracia a través de un cambio de política, de lo contrario no vendrá ninguna inversión si no hay garantías y confianza y eso no va a existir mientras Maduro esté en el poder”.

El país es víctima de la más destructiva gestión

El diputado por el estado Anzoátegui Omar González, al tomar el derecho de palabra, sostuvo que el país ha sido víctima de la más destructiva gestión de toda su historia y una de las principales ha sido la Industria Petrolera, convertida hoy en una chatarra, después de ser una de las 5 empresas petroleras más grandes del mundo.

Señaló que en las últimas 72 horas se han producido dos accidentes graves en el estado Anzoátegui, un incendio en el muelle de Guaraguao de un tanquero y otro en la refinería de Puerto La Cruz, por un supuesto rayo. Mencionó además que los campos de la faja petrolífera del Orinoco han sido desmantelado y picados para venderlo como chatarra, que el complejo Industrial Jóse trabaja a menos de un cuarto de su capacidad instalada. Por lo que considera improbable que Maduro y su combo puedan recuperar la Industria Petrolera, porque carecen de capacidad, voluntad y conocimiento para levantar de nuevo a PDVSA.

Sostuvo que hasta los chavistas se están “devorando” entre ellos mismos, por el desastre y la corrupción en la Industria Petrolera, como lo demuestra la guerra de acusaciones entre Rafael Ramírez y los aliados de Nicolás Maduro. “El PSUV se desmorona internamente entre la lucha de intereses y vendettas políticas entre sus jefes. No es de extrañarse que otros capos del llamado chavismo caídos en desgracia dentro del PSUV, cierren filas con Rafael Ramírez y otros excluidos».

PDVSA Chatarra y polvo

En su intervención la diputada por el estado Monagas, María Gabriela Hernández, dijo que el gobierno de Hugo Chávez Frías y de Maduro convirtieron en “chatarra y polvo a PDVSA”, atribuyó la ruina de PDVSA y del país al chavismo.

“Los diferentes ministros de Chávez y Maduro se atribuyen a sí mismos los cuantiosos robos que hicieron a PDVSA, hoy convertida en una gran fuente de riqueza para los chatarreros del mundo. En su afán destructor usaron los más perversos mecanismos de persecución, tortura que le son ya rutinarios “.

Planteó que se debe ser más fuertes, organizados y claros para recuperar la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, que permitan crear políticas en el campo de la energía, que contribuyan a la recuperación del país y descarbonizar la economía en pro del derecho humano de tener un ambiente limpio y sano, preservando la vida en la tierra.