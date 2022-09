Vislumbran un inicio de clases en la Universidad de Oriente signado por desmejoras laborales y deficiencias en la infraestructura #26Sep

- Publicidad -

El reinicio de las actividades administrativas y académicas en el Núcleo de Anzoátegui de la Universidad de Oriente (UDO) está pautado para este jueves 29 de septiembre.

Así lo informó el secretario general del Sindicato de Trabajadores del alma máter (Sintraudo), Ignacio Díaz.

No obstante, el dirigente sindical se mostró preocupado porque el retorno a clases se dará en medio de una situación lamentable para la masa laboral que hace vida en la institución.

«Nunca nos hemos negado al trabajo pese a los sueldos irrisorios que ganamos. Pero no se puede negar que el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) nos redujo a la mitad el sueldo, aún nos deben el 50% del bono vacacional, y el servicio médico y funerario no funcionan desde antes de la pandemia. Con todo y eso vamos a asistir a la universidad», aseguró.

Díaz apuntó que al reinicio de actividades hay que ponerle un ingrediente adicional: deficiencias en la infraestructura de la universidad.

«No se han hecho trabajos de desmalezamiento, ni de limpieza de las áreas, 95% del núcleo tiene problemas con el servicio eléctrico, no hay talleres activos, no hay laboratorios, no funciona el comedor, no hay transporte y para completar la biblioteca se encuentra contaminada. Es un peligro meter a los trabajadores allí. Este es un inicio de clases que no es normal», acotó.

Llamado

El secretario general de Sintraudo exhortó a las autoridades gubernamentales a brindarle atención a la casa de estudio para que los trabajadores y estudiantes puedan realizar sus actividades en un ambiente adecuado.

«Los muchachos quieren estudiar, pero el gobierno no entiende. Aquí (en Puerto La Cruz) está el ciudadano alcalde que es egresado de la UDO, pero ni siquiera se ha preocupado por prestar apoyo para desmalezar. El gobernador prometió cosas, pero todo eso fue en campaña nada más. Todos estos trabajos de adecuación se pudieran dar con un presupuesto, pero no lo tenemos», añadió Díaz.

