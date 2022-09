Rosa Petip: Docentes, AN y sociedad civil deben seguir luchando por el rescate de la democracia y la  educación de calidad #27Sep

- Publicidad -

Es preocupante la situación de la educación venezolana, producto de la falta de políticas públicas, que han determinado su estancamiento y precariedad, aseguró la diputada por el estado Amazonas, Rosa Petip, en su calidad de profesora, a pocos días del inicio del año escolar.

Hizo un llamado a los docentes, diputados de la AN legítima y la sociedad civil a seguir luchando para lograr rescatar la democracia y por ende el sistema educativo de calidad para el progreso del país.



«Hay mucha preocupación porque la educación en Venezuela no avanza, no hay voluntad para hacer una educación de calidad. Las infraestructuras escolares y universitarias están en total deterioro, en ruinas en todo el territorio nacional. Por otra parte, el salario de los docentes no alcanza ni para comprarse dos panes canillas y la migración de los trabajadores educativos desde el personal obrero hasta profesores, buscando en otros horizontes calidad de vida o se inventan otra labor para llevar el sustento a sus familias», afirmó.

Precisó que por una parte se le ha sumado las medidas de la Onapre, organismo que calificó de verdugo para los trabajadores de la educación venezolana, un “monstruo” que mantienen los salarios de hambre de estos trabajadores y que acaba con las reivindicaciones laborales logradas por años de lucha de los educadores.

Considera que el sector educativo no se puede cansar, tiene que seguir luchando por defender sus derechos laborales. «En la educación tú tienes que educar el espíritu, educar el alma para el mañana, mejora la calidad de vida, es por ello que esta Asamblea Nacional no debe abandonar la lucha , porque se trata de defender el futuro desarrollo y la democracia del país».



Afirmó que si la educación muere, morimos todos, citando al libertador Simón Bolívar «Un ser sin estudio, es un ser incompleto». «Bueno nos tienen mutilados por todos lados, por lo que es nuestro deber como ciudadanos, diputados de la República, funcionarios públicos, como docentes el rol que nos toca desempeñar defender la educación y luchar para que esa democracia sea rescatada lo más pronto posible y tener una educación de calidad».

Señaló que la educación va en decadencia, en 23 años del chavismo han pasado 10 ministros de educación a calentar la silla, no han hecho nada para su desarrollo y avance, por lo que invitó a los educadores, a los diputados de la AN legítima a seguir luchando.

«Venezuela confía en que se va a lograr la restitución de la democracia y por ende la calidad de la educación», aseguró la legisladora.