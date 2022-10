José Gregorio Zaá: Constitucionalmente no puede haber megaelecciones #4Oct 

- Publicidad -

Apegados a la Constitución, como debemos estar, no es posible adelantar elecciones, ni pensar en megaelecciones. Al basarse en el artículo 293 constitucional, el doctor José Gregorio Zaá, experto en materia electoral, precisa que los anuncios que ha venido haciendo Nicolás Maduro, en el sentido de efectuar unas megaelecciones en el 2025, incurre en usurpación de funciones del Poder Electoral.

En primer lugar, Maduro no puede estar anunciando y convocando elecciones, explica. Se está arrojando competencias y facultades que no le corresponden. Comenzando que él mismo está en entredicho porque en el 2018 se propuso adelantar el evento comicial presidencial para mayo de ese año y no para diciembre como constitucional y legalmente correspondía.

- Publicidad -

En segundo lugar, los poderes públicos en Venezuela, desde el punto de vista teórico y constitucional, son autónomos y el único poder autorizado para convocar un proceso comicial es el Consejo Nacional Electoral. En consecuencia, jaquetona y burlonamente, abusando además de una presunta estabilidad política del régimen, él se atreve a anunciar mega elecciones, cuando por principio constitucional cada elección tiene su tiempo. Y en el caso de los comicios programados en el tiempo, está, en primer lugar, la elección presidencial para el mes de diciembre de 2024.

Al respecto, recordemos que de manera arbitraria e ilegal se llevaron a cabo las megaelecciones el pasado mes de noviembre y el año anterior, el 2020, el proceso amañado para la Asamblea Nacional.

Quiero significar con esto, amplía el doctor Zaá, que quien regula los lapsos de las elecciones es una ley, la cual fue modificada para hacer al mismo tiempo los comicios del 21 de noviembre de 2021, con el fin de elegir gobernadores, diputados regionales, alcaldes y concejales.

- Publicidad -

Violentando principios del poder electoral, fueron escogidos también los diputados regionales de manera ilegal, conjuntamente con la elección presidencial convocada por Maduro en mayo de 2018.

El período de los legisladores es de cuatro años y si tomamos en cuenta eso, las elecciones de éstos funcionarios ha debido ser este año. Se adelantó por capricho monárquico de Maduro. En el caso de gobernadores, alcaldes y concejales ocurrió lo mismo.

Pretende Maduro con unas elecciones fuera de tiempo, empantanar el país , mientras éste avanza hacia el precipicio, denuncia el doctor Zaá. Tenemos un caos con los servicios públicos y el drama comenzado esta semana con el nuevo año lectivo en medio de la disconformidad de los docentes con el pago del bono vacacional y el nuevo motivo de desaliento por los aguinaldos, que serán fraccionados en cuatro partes.

En fin de cuenta, la crisis de los servicios públicos, la crisis política, el despelote interno del régimen y haber trocado Maduro con Joe Biden unos presos por otros, no indican nada bueno en Venezuela. Y los anuncios de las megaelecciones es una cosa que no tiene sentido en estos momentos.