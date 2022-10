Abrams: Sobrinos Flores son unos despreciables narcotraficantes que no tenían nada que decir a EEUU #6Oct

- Publicidad -

Elliott Abrams, exenviado especial para Venezuela durante el gobierno de Donald Trump, calificó a los sobrinos de Cilia Flores de «despreciables narcotraficantes». Asimismo, aseguró que fueron indultados por Joe Biden, ya que no tienen nada que aportarles a Estados Unidos.

«Esos narcosobrinos no tienen nada útil que decirle al Gobierno de EEUU hoy, pero Saab sí tiene cosas útiles que decir sobre Maduro y Cilia. Han sido 5 años en una prisión federal, tratados como cualquier otro narcotraficante», comentó Abrams en una entrevista concedida a la periodista venezolana, Carla Angola.

Recalcó que el trato que recibieron los sobrinos de Cilia Flores no fue para nada especial, ya que no los consideraban presos políticos de importancia. «Estos dos tipos no eran prisioneros políticos. Los sobrinos son unos despreciables narcotraficantes, traficando drogas para hacer dinero. Eso es todo lo que eran, el tipo más bajo de criminal», aseveró.

Desde su perspectiva, el gobierno de Joe Biden debería ser «más cuidadoso» en las próximas negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro para evitar el descontento de algún sector. Sin embargo, destacó que todas estas decisiones son medidas y con motivos claros.