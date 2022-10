FOTOS ¡Migración venezolana al límite! Vea las impactantes fotos captadas en la selva del Darién #8Oct

- Publicidad -

Recientemente, The New York Times realizó un reportaje sobre los miles de venezolanos que están emprendiendo un viaje repleto de dificultad y riesgos a través del Tapón del Darién, con el objetivo de llegar a Estados Unidos; una meta que no todos pueden conquistar, tomando en consideración el peligro que se evidencia durante el transcurso de esta selva.

Según información de las autoridades de Estados Unidos, más de 150.000 venezolanos han llegado a la frontera a través de este paso. Asimismo, se conoció que cientos de oriundos de Venezuela han tenido un desenlace mortal debido a accidentes y hechos irregulares en el Darién.

Desde 2015, más de 6,8 millones de venezolanos han abandonado el país, según las Naciones Unidas, con destino sobre todo a otros países suramericanos. Pero ahora, uno de los principales rumbos que han tomado los venezolanos es hacia Estados Unidos, pese a que esto significa iniciar un viaje osado y al límite.

En las fotografías y reportaje reseñado por The New York Times, se observó y conoció historias desgarradoras de venezolanos, como el hecho de que existen cientos de niños recorriendo esta selva, repletos de lodo y en constante pánico por lo que experimentan. Asimismo, muchas personas con discapacidades han tomado la decisión de atravesar El Darién, para intentar cumplir «el sueño americano», y a su vez, conquistar una mejor calidad de vida.

Reunidos, cansados, con lágrimas en los ojos, esforzándose y con mucha entereza, así se pueden ver a estos venezolanos mediante las fotografías publicadas por el medio de comunicación estadounidense.

