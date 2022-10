Richard Casanova: Con demagogia no se resuelven los problemas de Anzoátegui #10Oct

- Publicidad -

El diputado al Consejo Legislativo del estado Anzoátegui Richard Casanova, aseguró que con demagogia, anuncios efectistas o pañitos de agua tibia, no se resuelven los problemas del estado Anzoátegui, aseguró el diputado al Consejo Legislativo de esta entidad federal, diputado Richard Casanova.

El pronunciamiento lo hizo, luego de que el gobernador Luis José Marcano, anunciara la intervención de un tramo de la avenida Intercomunal en el municipio Sotillo –Puerto La Cruz.

Casanova lleva varias semanas denunciando el profundo deterioro de la vialidad en el estado Anzoátegui. Y aún cuando afirmó que “está bien que se repare ese tramo, no es con demagogia, anuncios efectistas o pañitos de agua tibia, como se resolverá una situación tan grave”.

Según su criterio como profesional de la ingeniería, “urge un plan de rehabilitación vial para todo el estado. Y eso requiere de un esfuerzo técnico y financiero que brilla por su ausencia”.

Poblaciones incomunicadas

Pero mientras se anuncia la reparación de un tramo en el municipio Sotillo, la vialidad de Barcelona está totalmente deteriorada; legado que dejó el actual gobernador, quien antes fue alcalde del municipio Bolívar.

Al respecto, considera que la prioridad debería ser atender la vialidad de la capital del estado, colapsada tras tantos años de desidia e incompetencia, afirmó el legislador.

Asimismo, el diputado regional señaló que mientras anuncian la reparación de un tramo de avenida; las troncales y en general, las vías interurbanas, urbanas y rurales, afrontan una situación deplorable que mantiene incomunicadas a varias poblaciones del estado Anzoátegui.

Dónde están los recursos de los peajes

También Casanova comentó que “el gobernador pretende desviar la atención y evadir su responsabilidad”.

Hasta hace poco, las carreteras del estado y troncales eran competencia del régimen, hasta que Nicolás Maduro se las entregó al gobernador Marcano para que empezara a cobrar peaje.

“Por cierto, no sabemos a dónde van a parar los recursos de los peajes, pues vista la realidad, no parece que son destinados al sector vialidad. Y a propósito, no es verdad que se han colocado 55.000 toneladas de asfalto ¿Dónde? O el gobernador miente o le están mintiendo a él”, advirtió.

No puede evadir responsabilidades

Por otra parte, Casanova consideró que Marcano no puede eludir su responsabilidad sobre la infraestructura vial. Primero, fue alcalde de Barcelona, mientras que la mayoría de sus colegas burgomaestres también pertenecieron al partido del régimen, PSUV; y segundo, fue designado como Protector del Estado, cuando la oposición asumió la gobernación.

Ahora, es gobernador y su despacho tampoco ha resuelto los problemas que le compete. “El problema de fondo, insisto, es que tenemos muchos años con alcaldes irresponsables e incompetentes; que no tienen capacidad gerencial ni siquiera para tapar huecos, algo que es una función básica y rutinaria del gobierno local”.

El también directivo del Colegio de Ingenieros de Venezuela (CIV), reiteró que “estamos a la orden para orientar a cualquier gobierno regional o municipal en la estructuración de planes o programas para atender efectivamente la dramática situación de los servicios públicos”. Aseguró Casanova.

