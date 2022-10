OPINIÓN El relativismo #12Oct 

- Publicidad -

Cada vez menos personas aceptan la verdad absoluta. Todo es relativo, se dice. El mundo se cae a pedazos porque la verdad absoluta no es aceptada por esa parte de la población mundial, para ellos no existe. Sin embargo, la vida se convierte en una experiencia asfixiante, si falta la verdad absoluta. Si la verdad absoluta no existe, entonces para qué sirve la vida. Habrá terminado todo y sólo existirá la nada, ni la nada. Las teorías que niegan la verdad absoluta, proclaman que el conocimiento humano es relativo, subjetivo e incapaz de ser objetivo. Suele decirse que cada quien tiene su opinión o visión de la vida y nadie puede proclamar la suya, como la única y verdadera. De ese supuesto nace el relativismo, sobretodo el relativismo moral y no se acepta que puede haber una verdad objetiva. No aceptar la verdad absoluta es como vivir ante la “inexistencia”, es el fin de mundo y tanto el Creador como sus criaturas habremos perdido el tiempo.

Había oído hablar del relativismo, pero nunca había oído hablar de una expresión para mí sorprendente: la dictadura del relativismo. Pronunciada por el entonces Cardenal Prefecto para la doctrina de la Fe, Joseph Ratzinger, en su homilía del entierro de San Juan Pablo II, que el cardenal Ratzinger presidió. Dijo entonces el cardenal Ratzinger, que deploraba la ideología de una supuesta inexistencia de una verdad absoluta para una parte importante de la población mundial. “No existe una Verdad Absoluta que sea válida para todos los seres humanos, sino que por el contrario la Verdad se construye en cada época de la historia humana. No hay Verdad Natural o Verdad revelada, ni Verdad definitiva sobre el hombre, que la Verdad, se dice equivocadamente, es lo que cada quien opina aquí y ahora, nada más alejado de la verdad.” Luego del entierro del papa San Juan Pablo II, vino el cónclave que eligió precisamente a Ratzinger, quien se dio el nombre de Benedicto XVI, hoy retirado y ya anciano. Si no existe una verdad absoluta, está en riesgo la propia humanidad. Está en riesgo la vida, la familia, los derechos humanos en general, la concesión indebida al estado del control de todos los quehaceres humanos, la injusticia y la falta de libertad. La vida es un préstamo de Dios, todos algún día debemos rendir cuenta de nuestros actos y allí se reflejará si cada uno fue fiel o no a la verdad absoluta. Hoy sufrimos lo que podríamos llamar el síndrome de los actos malos y eso hace sufrir a la humanidad entera.

Joel Rodríguez Ramos

