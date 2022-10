OPINIÓN Reflexión en positivo: Cooperativa Cecosesola #13Oct

- Publicidad -

Con más de cincuenta años de fundada y hoy en día con la misma voluntad, energía y bríos renovados acompañado primero de amor, voluntad de hacedores y sin que los inconvenientes surgidos, las malas políticas de los gobiernos, la energía y el espíritu de servicios de los fundadores admirados, orgullo de los larenses y del país, con connotación internacional , han sido merecedores del premio Nobel; esté bien recibido premio es un orgullo, una gran alegría para todos los venezolanos que nos gusta hacer y que tenemos el trabajo como una bendición de Dios y se demuestra que el mundo está y debe estar bajo el mando de los que construyen y no al contrario; esta COOPERATIVA CECOSESOLA lo primero que funciona es la disciplina, la ética, la asertividad, la unión, el buen criterio, la hermandad y cero egoísmo, es un ejemplo a seguir y digno de admirar y un mensaje a los que ven el inconveniente donde ellos ven la solución “viendo el santo donde otros ven al pecador”.

Sin confianza no hay compromiso y sin compromiso no hay empresa, entonces sigamos el ejemplo, démonos ánimo y sigamos los pasos de esta noble institución, rompamos barreras conscientes que somos dueños del país más lindo y rico del planeta y ninguna fuerza por fuerte que sea nos va aŕrebatar lo que tantos amamos y unidos se impondrá el bien que es lo que todos deseamos en el fondo, no hay razón ni manera para que se haya perdido el deseo de superación y el orgullo de salir adelante por medio del trabajo honesto, la buena fe y voluntad como es el grupo de todo el personal de la Cooperativa CECOSESOLA hoy con una poderosa fortaleza tanto moral como económica y ahora premio Nobel.

Como perennemente estamos en una nota siempre de amor y admiración resaltemos todo lo que sea bueno y beneficioso para la nación, deseándole que le vaya bien a tantos o a unos cuantos emprendedores o hacedores que sí creen en nuestra nación, ejemplo, que sea una realidad para que regresen los vuelos aéreos internacionales y cese ese viacrucis para que un viaje se pueda hacer en un máximo de tres horas hoy son hasta 16 horas para poder llegar al destino; a eso le daremos la bienvenida y se animen los inversionistas ofreciéndoles garantía y apoyo para que generen empleos, así mismo que cese la desintegración familiar, porque se habla de que se han ido muy cerca de ocho millones y todos los días siguen las noticias donde informan que se marchan más de mil diarios y para más tristeza no tenemos que ofrecer para que regresen; ¿no sé quién va a parar esta anomalía? de seguir esto así podría venir un castigo.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]

