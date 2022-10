Machado a EEUU sobre migrantes venezolanos en tránsito: Les pido que los dejen entrar #14Oct

- Publicidad -

María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela, instó este viernes 14 de octubre al Gobierno de Estados Unidos a permitir el ingreso de los migrantes venezolanos que se encuentran en tránsito rumbo a territorio estadounidense.

«Estados Unidos ha permitido por meses la entrada de venezolanos por la frontera, incentivando la movilización hacia allá. Cada país tiene derecho a regular su inmigración, pero lo que han hecho a los migrantes en tránsito es cruel y urge atenderlos de inmediato.

Les pido que los dejen entrar!», fue el mensaje de Machado, mediante su cuenta en Twitter.

Así mismo, se mostró conmovida ante el sufrimiento de quienes han decidido abandonar el país en la búsqueda de oportunidades.

«Parte el alma lo que están sufriendo los venezolanos migrantes y sus familias. Nuestros migrantes son la evidencia, sin maquillaje, de lo q pasa en Venezuela y el eslabón más frágil de la cadena de tráfico humano q han creado», puntualizó.

En este contexto, responsabilizó a la administración de Nicolás Maduro de la emergencia humanitaria compleja, que señaló, ha dejado como consecuencia la crisis migratoria de venezolanos. «Este éxodo tiene una causa: Maduro y la ruina del país», sentenció.



Cabe resaltar que el Subsecretario Interino del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Blas Nuñez-Neto, instó el jueves a los venezolanos a no cruzar su frontera con México, o de lo contrario no serán elegibles a los beneficios que ofrecerá la administración de Joe Biden.

«Luego del anuncio oficial del programa, quienes crucen a Panamá o México no van a ser elegibles, los que están en movimiento les quiero decir claramente que se queden donde están, que no entren a México y que no traten de cruzar nuestra frontera con México o no serán elegibles a este proceso legal que tiene muchos beneficios para los individuos que lo utilizan, incluyendo la habilidad para recibir la autorización de trabajo casi inmediatamente después de entrar a los Estados Unidos», indicó el funcionario.

«Así que queremos decirles a todos los venezolanos que están contemplando ese viaje tan peligroso o que están en el camino hoy en día, que no sigan hacia el norte porque no van a poder entrar en la frontera con los Estados Unidos», advirtió.

Así mismo, afirmó que Estados Unidos «está obligado» a implementar el Título 42, normativa que permite la devolución de los migrantes a México.

«Por el momento estamos bajo una obligación judicial para implementar la autoridad del Titulo 42 que es una autoridad de salud publica en la frontera y esta tiene prioridad encima de nuestras autoridades de migración, eso quiere decir que los individuos que cruzan ilegalmente la frontera no tienen el derecho de pedir asilo y pueden ser devueltos a México», dijo.

