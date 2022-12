VIDEO Marroquíes dan la bienvenida a su selección histórica #21Dic

Decenas de miles de marroquíes jubilosos dieron la bienvenida a su selección nacional de fútbol, que rebasó los pronósticos más optimistas y se ubicó en el cuarto lugar del Mundial en Qatar.

Los aficionados llenaron las plazas, avenidas y calles, tanto en Rabat como en los alrededores. Encendieron bengalas, agitaron banderas, bailaron al ritmo de los tambores y ovacionaron el paso del autobús descubierto que transportó el martes al equipo por la capital, escoltado por la policía.

Sonrientes, los jugadores y el entrenador Walid Rangragui, saludaron a la multitud y le lanzaron besos. Otros se tomaron selfies, con la muchedumbre y las palmeras de fondo.

En algunos puntos de la ruta, las multitudes se desbordaron de las aceras, para invadir la autopista de cuatro carriles por la que se desplazaba el autobús frenando su avance hacia el palacio real, donde esperaba el rey Mohamed VI para recibir a los seleccionados y “celebrar su gran logro histórico”.

Los Leones del Atlas se convirtieron en la primera selección africana o árabe en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo. El equipo marroquí hizo historia y protagonizó una de las gestas más inspiradoras durante el primer Mundial organizado por una nación árabe.

Marruecos derrotó a Bélgica, España y Portugal, países europeos otrora colonialistas, antes de caer ante Francia en las semifinales. La actuación sin precedente les ganó a los jugadores una bienvenida digna de un héroes.

“El desempeño de Marruecos en la Copa Mundial de la FIFA de 2022 se recordará en los libros de historia como una de las campañas más emocionantes desde la creación de este torneo”, dijo a The Associated Press Reda Ghazi, un joven de 27 años, quien es dueño de un café. “El sueño de todo marroquí es ganar algo, especialmente porque Marruecos es un país donde la pasión por el fútbol es abrumadora”.

Marruecos finalizó en el cuarto sitio de la competición luego de caer por 2-1 ante Croacia en el duelo por el tercer puesto, el sábado. Aun así, el papel desempeñado superó las expectativas de la mayoría de los marroquíes.

“Todavía no me cabe en la cabeza lo que ocurrió en este Mundial”, relató Anour El Berkaoui, estudiante de 23 años. “El equipo ha fijado un estándar tan alto que ahora no estaremos contentos con nada que no sea ganar la próxima Copa Africana de Naciones”.

🇲🇦 | En Rabat recibieron a lo grande a la selección de fútbol de Marruecos tras obtener el cuarto lugar en la Copa del Mundo. pic.twitter.com/tPOOU9axYV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) December 20, 2022