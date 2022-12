Cardenales de Lara cae ante Leones en Barquisimeto #23Dic

La novena Cardenales de Lara cayó con pizarra de seis carreras por tres ante Leones del Caracas en el primer juego de la mini serie de dos en Barquisimeto. El lanzador victorioso fue Elih Villanueva, mientras que la derrota recayó en Néstor Molina, por su parte Anthony Castro logró su salvado número 12 del año.

El abridor por los larenses fue el derecho Molina, lanzando por espacio de cinco entradas completas,

permitiendo tres imparables y dos carreras limpias, además de ponchar a tres rivales y no otorgar boletos. Luis Contreras fue quien relevó a Molina, tirando una entrada completa ponchando a dos rivales sin permitir hits ni carreras, a partir de allí la responsabilidad fue para los tiradores Cristofer Ogando (1.0 IP, 1 H, 1 BB, 1 SO), Luis Adames (1.0 IP, 1 H, 3 SO), Diego Moreno (0.0 IP, 2 H, 2 CL, 1 BB) y Jesús Sánchez (1.0 IP, 0 H, 0 CL, 1 SO).

A la ofensiva destacó Gorkys Hernández, ligando de 4-2 con un cuadrangular y una carrera impulsada, al igual que Jermaine Palacios, que remolcó dos rayitas con un doble y un jonrón. Yojhan Quevedo también resaltó, al conectar tres imparables en tres turnos al bate. En total fueron nueve los hits conectados por los crepusculares en todo el encuentro ante el pitcheo caraquista.

Cardenales vuelve la acción este viernes ante Leones a partir de las 6:00 PM con Williams Pérez en la lomita en lo que será el último juego antes de la pausa navideña