Son titulares jueves #29Dic

Al día jueves 29 de diciembre de 2022

Mons. Mariano Parra: «Los tiempos de atrás, no fueron perfectos, pero, fueron mejor que los de ahora»

El Aissami prometió normalizar distribución de gasolina en Zulia

Guaido confirmó diferimiento de sesión ordinaria de la Asamblea Nacional para el 3 Ene

Dip. Macario González propone que segunda discusión de la reforma que busca eliminar el interinato sea por votación secreta

Guaidó defiende la figura del gobierno interino: No destruyamos lo que tenemos, ni entreguemos lo que hemos avanzado

Maduro prometió defender la naturaleza de la minería ilegal

Trancan la vía Morón – Coro con protesta por falta de agua

Ante la alarmante situación de insalubridad producto del desbordamiento de aguas residuales, las familias de la comunidad de San Luis, en Cumaná, estado Sucre, decidieron emprender acciones de protesta para exigir atención gubernamental

El Monumento al Sol Naciente de Carlos Cruz Diez sumergido en la desidia en Lara

Jubilados y trabajadores de Guayana cierran el año sin obtener respuestas a sus reclamos

Jubilados de Pdvsa protestaron en La Campiña para reclamar pago: «Vamos de frente en esta lucha»

Venezuela prevé vacunación masiva contra el VPH en 2023

En Carabobo, las condiciones laborales de los enfermeros son críticas

En la Autopista Centro Occidental Cimarrón Andresote, (Rafael Caldera) fue arrollada en un punto de control la O/J (CPNB) Elirich de los Ángeles Narváez Ortiz. Fue trasladada al Hospital Central del municipio Nirgua donde falleció. Señalan que el vehículo involucrado es una Toyota, Hilux, Beige, sin placas, conducido por un General de División

Régimen de Maduro anuncia en Gaceta Oficial aumento de las tarifas del pasaje urbano

Ganaderos barineses exigen mayor acción de autoridades para erradicar el abigeato

Prorrogaron por dos años más la vigencia de la inamovilidad laboral en Venezuela

Alex Saab apeló fallo judicial que desconoce su inexistente «inmunidad diplomática»

Venezolanos se escabullen por la frontera de México frente a la extensión del Título 42

Comunicador chavista encendió polémica al admitir que juguete de «Súper Bigote» fue creado por aduladores

En Gaceta Oficial: chavismo anuncia aumento de las tarifas del pasaje urbano

Tras 36 días en huelga de hambre en la Dgcim Marín Chaparro sigue sin recibir las visitas solicitadas

Descifrado: Metro de Los Teques aumentó a 2 bolívares la tarifa por viaje.

TSJ cierra como definitivo el proceso que entregó tarjeta de AD a Bernabé Gutiérrez.

Autoridades siguen buscando a más de 17 venezolanos desaparecidos en las costas de San Andrés. La embarcación en la viajaban era inadecuada para el traslado de esa cantidad de personas, ya que se trataba de un bote dedicado a la pesca artesanal, ideal para unos tres tripulantes.

Se agrava la crisis: Dólar oficial en Venezuela cruza la barrera de los Bs. 17, según BCV

Dólar paralelo superó la barrera de los 19 bolívares

El economista José Guerra, cuestionó a los que se refieren al dólar paralelo como criminal, pues la devaluación del BCV en términos porcentuales es mayor a la del mercado paralelo,

Colombia aclara que no está autorizado vuelo de Estelar de ruta Caracas-Bogotá este 28 Dic

Varias regiones cierran el año en colas por escasez de gasolina.

Persecución a la prensa y cierre de emisoras marcaron el año 2022 en Venezuela

2022 fue un año de inacción y oportunidades perdidas para un CNE que ni siquiera terminó con los rectores completos

Diario La Nación celebró 54 años escribiendo la historia del Táchira

La caperucita criolla de Aquiles Nazoa llega a la Biblioteca Digital Banesco

Internacionales

Ministro francés de Defensa llega a Kiev para prometer más apoyo

Las cataratas del Niágara semi congeladas por la ola de frío

Detenido en forma violenta y arbitraria Luis Fernando Camacho, líder opositor y gobernador de Santa Cruz, la mayor región de Bolivia

El número de muertos en Nueva York sube a 37 en la peor tormenta de nieve al oeste del estado en décadas

Gobierno de EE.UU. exige a Southwest compensaciones por alud de cancelaciones

Colombia: liberan a una persona que estaba en poder de las disidencias de las FARC

Presidenta de Perú no viajará a la posesión de Lula da Silva

EE.UU. estudia imponer medidas a los viajeros que lleguen de China ante el aumento de casos de COVID-19

La guerra en Ucrania reaviva el temor de un conflicto nuclear

Twitter solicitó a un Tribunal de California desestimar la demanda presentada por los despidos masivos de Elon Musk

Biden deja el frío de Washington y se va de vacaciones a las cálidas Islas Vírgenes

El Vaticano confirma el “agravamiento” del estado de salud de Benedicto XVI

Bolsonaro viajará y no participará en la toma de posesión de Lula da Silva

La presidenta Dina Boluarte garantiza respeto a la libertad de expresión y facilidades para el trabajo de la prensa

Bulgaria pide explicaciones a Rusia por orden de arresto a periodista búlgaro

México confirma cuatro casos de rabia humana pero descarta alerta sanitaria.

Pedro Castillo, ex presidente peruano, pide su libertad y dice que está en prisión por «venganza política».

Medios de comunicación dejaron pérdidas millonarias en Wall Street este año

Un operador europeo de deuda en dificultades está recaudando dinero para comprar bonos venezolanos en default que se cotizan por debajo de 10 centavos por dólar, en medio de señales de alivio de las tensiones entre el presidente, Nicolás Maduro, la oposición política y Estados Unidos

Un choque múltiple en un puente de China dejó un muerto y más de 200 vehículos atascados bajo una intensa niebla.

Google alcanza los 29,7 millones de usuarios en audiencia diaria en España

Prohíben TikTok en los celulares asignados por el Gobierno a los miembros del Congreso y su personal

Se registró caída masiva de Twitter

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su «profundo pesar» por el fallecimiento de su ex presidente Edward Lee Seaton, quien durante más de medio siglo tendió puentes de amistad entre los principales editores del norte y sur del continente.

Nunca antes habían llegado tantos cubanos a EEUU en un solo año.

Kosovo cierra su principal puesto fronterizo con Serbia y agrava la crisis entre los dos territorios.

La trama de sobornos en el Parlamento Europeo también cobró de Mauritania.

Tsunami de contagios de covid en China: “La situación es peor de lo que se cree, mucha gente está muriendo”.

Bad Bunny y Arcangel ofrecieron un concierto gratuito desde el techo de una gasolinera en Puerto Rico

Whoopi Goldberg vuelve a causar polémica con comentarios sobre el Holocausto

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler terminan su relación de ocho años

El músico “Jo Mersa” Marley, nieto de Bob Marley, muere a los 31 años

«Avatar: The Way of Water» batió récord y superó los mil millones de dólares en taquilla internacional

Deportes

Messi asistió a la fiesta de 15 de su sobrina: fue recibido por una multitud y bailó al ritmo de “Muchachos”

Yulimar Rojas y José Altuve, elegidos Atletas del Año en Venezuela

Cristiano Ronaldo habría recibido una oferta del Real Madrid

Cardenales cierra la temporada en casa barriendo a Bravos de Margarita

Luka Doncic hace historia: logra primer triple doble de 60 puntos y 20 rebotes en la historia de la NBA

Una campeona de ajedrez iraní se instalará en España después de jugar sin velo en el Mundial de Kazajistán.

Leones del Caracas cerraron temporada regular del béisbol venezolano en la cima.

