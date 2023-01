¿Cuáles son las recomendaciones para la vacunación contra la COVID-19 en 2023? #3Ene

Por: Violeta Villar / www.lawebdelasalud.com

El Dr. José Esparza y el Dr. Xavier Sáez-Llorens, investigadores y académicos, comparten sus apreciaciones con respecto al cuadro de vacunación contra COVID-19, vacunas bivalentes y refuerzos. Coinciden en que cada año será necesario volver a vacunarse, en particular en un escenario de nuevas variantes.

El 23 de agosto de 2021 fue una fecha histórica para la humanidad: ese día la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó la primera vacuna contra COVID-19.

«La vacuna de Pfizer-BioNTech se autorizó en ese momento “para la prevención de la enfermedad del COVID-19 en personas de 16 años o mayores” y junto con las medidas de bioseguridad (mascarilla, distanciamiento social y lavado de manos), ha permitido que los casos y muertes a causa del virus disminuyan».

De acuerdo con el centro estadístico global Our World in Data (*) “el 69,1% de la población mundial ha recibido al menos una dosis de una vacuna contra el COVID-19. Se han administrado 13.180 millones de dosis en todo el mundo y ahora se administran 2,81 millones cada día. El 25,9% de las personas en países de bajos ingresos han recibido al menos una dosis”.

Con este panorama, hay una pregunta siguiente: ¿cuáles son las recomendaciones para vacunación contra COVID-19 en 2023?

Consultamos al Dr. José Esparza, profesor adjunto de Medicina en el Instituto de Virología Humana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Maryland, en Baltimore, y del programa Robert Koch Fellow del Instituto Robert Koch en Berlín y al Dr. Xavier Sáez-Llorens, jefe de Enfermedades Infecciosas y director de Investigación Clínica del Hospital del Niño Dr. José Renán Esquivel de Panamá, quienes comparten sus perspectivas y recomendaciones.

Vacuna y refuerzos



-¿Cuáles son las recomendaciones de vacunación contra COVID-19 en 2023? ¿debe una persona repetir el ciclo de vacuna original y refuerzos o solo refuerzo?

-Dr. José Esparza: Ya tenemos suficiente evidencia de la seguridad y efectividad de la vacuna en prevenir enfermedad grave y muerte. Poco a poco iremos obteniendo información sobre otros aspectos muy importantes, tales como repetición de las dosis COVID-19, prevención de la transmisión, duración de la protección conferida por las diferentes vacunas y protección contra variantes presentes y futuras. Mientras tanto se estarán haciendo nuevas recomendaciones basadas en la información que se obtenga de manera gradual.

Lo evidente es que se necesitará revacunar a la población al menos por dos razones: Una es que la protección conferida por la vacuna es de corta duración (meses), y la segunda porque algunas variantes del virus pueden escapar de la inmunidad conferida por las vacunas diseñadas con la cepa ancestral u original de la vacuna (Wuhan).

Los Estados Unidos y muchos países europeos ya han aceptado que los futuros refuerzos se harán con nuevas vacunas que, por ahora, incluyan antígenos de la variante ómicron.

Ya existe suficiente evidencia de que esas vacunas bivalentes (con antígenos de Wuhan y de ómicron) confieren mayor protección contra las variedades de ómicron que se están haciendo prevalentes en el mundo. Ya Panamá y Perú han decidido ofrecer refuerzos bivalentes.

Hasta ahora están disponibles vacunas bivalentes basadas en ARN mensajero, pero debo suponer que otras plataformas vacunales se están explorando en ese sentido.

El mundo ha desarrollado una muy buena plataforma para el análisis genético del SARS-CoV-2. Esa información es muy útil en varios aspectos (epidemiología, para génesis…) pero también será útil al tomar decisiones sobre la incorporación de nuevas variantes en futuras vacunas (como hoy se hace con influenza)».

–Dr. Xavier Sáez-Llorens: Por ahora debería aplicarse refuerzo bivalente apenas esté disponible para estar mejor protegido contra sublinajes de ómicron actuales y los que circularán a corto plazo.

Refuerzos posteriores son probables, pero todavía se desconoce periodicidad y cuál será la reformulación de la vacuna.

El Dr. José Esparza explica que “de acuerdo con el acceso a diferentes vacunas, cada país tendrá que tomar decisiones sobre los esquemas de refuerzo. Estos deben administrarse quizás cada 4-6 meses. En mi opinión el mejor refuerzo es el bivalente, pero en su ausencia debe usarse la vacuna original de Wuhan, que alguna protección cruzada ofrece”.

El Dr. Xavier Sáez-Llorens sostiene que ese periodo de refuerzo debe ocurrir al menos 2-3 meses desde la última dosis.

El Esquema Nacional de Vacunación de Panamá, según la revisión del 25 de agosto de 2021 de la Comisión Nacional Asesora de Prácticas de Inmunización del Minsa, establece que en mayores de 12 años el intervalo entre cada dosis será 4-6 semanas después de la primera dosis.

Vacunas bivalentes



-Si aprueban las vacunas bivalentes como dosis primarias, ¿nos debemos volver a vacunar?

El Dr. José Esparza señala que “si se aprueban las vacunas bivalentes para los esquemas primarios, eso aseguraría que los muchos que no han recibido vacunas ya queden al menos parcialmente protegidos contra las variantes más prevalentes”.

El Dr. Xavier Sáez-Llorens explica que nunca se parte de cero en vacunaciones: “Las vacunas originales aún tienen actividad contra todas las variantes, especialmente como protección de enfermedad grave. Recordar que además de la inmunidad humoral (anticuerpos en sangre), existe la inmunidad celular que es activa contra muchas partes del virus, no solo contra la proteína S”.

El 26 de enero de 2023, la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) llevará a cabo una reunión de su Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados (VRBPAC) para considerar si se debe modificar la composición de las dosis primarias de las vacunas contra COVID-19 disponibles.

Recordar que el Grupo de Trabajo de Emergencia (ETF) de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés) había considerado que las vacunas bivalentes de ARNm adaptadas dirigidas a la cepa original y las subvariantes ómicron BA.4-5 del SARS-CoV-2 pueden usarse para la vacunación primaria (inicial).

-¿Cómo quedaría el cuadro de vacunación? ¿una bivalente como dosis primaria y refuerzos o solo una vez la bivalente?

El Dr. José Esparza considera que en el futuro “deberemos revacunarnos una o dos veces al año con vacunas que incluyan antígenos de las variantes prevalentes. También estimo que mejores vacunas se desarrollen en el futuro, incluyendo aquellas que sean mejores en inducir inmunidad en el tracto respiratorio superior, probablemente nasales, protegiendo contra la transmisión del virus.

«Como ya expresé, son decisiones prácticas que cada país debe tomar de acuerdo con sus condiciones particulares, pero espero que se basen en los nuevos conocimientos científicos que se vayan obteniendo. Es una estrategia vacunal en desarrollo”.

El Dr. Xavier Sáez-Llorens, al evaluar el consenso de los expertos, señala que coinciden en un esquema primario ideal de 3 dosis y con refuerzos periódicos posteriores (quizás anuales): “Dependerá mucho de la emergencia de variantes y de cuándo tengamos un nivel endémico con brotes predecibles”.

(*) Edouard Mathieu, Hannah Ritchie, Lucas Rodés-Guirao, Cameron Appel, Charlie Giattino, Joe Hasell, Bobbie Macdonald, Saloni Dattani, Diana Beltekian, Esteban Ortiz-Ospina and Max Roser (2020) – «Coronavirus Pandemic (COVID-19)». Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: ‘https://ourworldindata.org/coronavirus’ [Online Resource] ) al 3 de enero de 2023