Transportistas tachirenses exigen igualdad de condiciones para cruzar la frontera con Colombia #4Dic

Tratamiento igualitario están exigiendo los transportistas del estado Táchira, para cruzar la frontera con Colombia, denunciando que la apertura no ha sido fluida y se exige a los transportistas venezolanos se les están exigiendo el cumplimiento de costosos requisitos, denuncia el diputado a la Asamblea nacional (2020) Juan Carlos Palencia.

“La apertura del paso fronterizo vehicular entre Venezuela y Colombia no ha sido plena y fluida, los transportistas venezolanos, taxis, mototaxis y autobuses, han tenido que sortear toda clase de dificultades para poder prestar servicios hacia el vecino país, en este momento no están pasando y los del vecino país sí , lo cual no es equitativo. A los de este lado de la frontera se les está exigiendo una serie de requisitos algunos de ellos muy costosos, además en Cúcuta se impuso un pico y placa que afectará la libre movilidad. Son casi 10 mil los transportistas nacionales que se enfrentan a estas barreras”, aseguró.

Su pronunciamiento lo hizo desde el puente internacional Atanasio Girardot, en donde expresó que “los transportistas colombianos sí están pasando libremente a Venezuela, eso es positivo y lo apoyamos porque creemos en la integración y el comercio binacional pero también los venezolanos tienen derecho de pasar al vecino país sin restricciones”.

Señaló Palencia que “el mismo día de la reinauguración del puente hubo bloqueo al paso vehicular. Cuando culminó el acto protocolar de reapertura y se retiraron las autoridades, estuvo cerrado el paso temporalmente. Estas inconsistencias no pueden ser la norma”.

El parlamentario señaló que el puente Atanasio Giradot es el único habilitado para conectar a las dos naciones: “el Simón Bolívar de San Antonio y Francisco de Paula Santander de Ureña no están habilitados; solo tenemos este el también denominado Tienditas, que está en un punto medio, abierto y queremos evitar más bloqueos y burocracia a los transportistas venezolanos”.

Advierte desde el lado venezolano los transportistas deben tener el seguro colombiano llamado SOAT cuyo precio es de unos 400 mil pesos (82 dólares al cambio).

“Además, los carros venezolanos deben pasar por una exhaustiva revisión de condiciones mecánicas en donde se indica si el auto está capacitado para hacer los servicios de transporte, son varios requisitos que se anunciaron tardíamente para que los choferes del lado venezolano pudieran hacer sus previsiones, Es por esto que exigimos a las autoridades del vecino país que se flexibilice el paso de la frontera desde Venezuela a Colombia mientras los transportistas se ajustan a las exigencias de las autoridades en el vecino país”, precisó el diputado Palencia.