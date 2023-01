VIDEOS #FOTOS “La clase de hoy la damos en la calle”, esta fue la consigna de los educadores durante la protesta de este lunes #9Ene

Bajo la consigna «La clase de hoy la damos en la calle», los educadores del país tomaron nuevamente las calles este lunes 9 de enero para exigir a la administración de Nicolas Maduro un sueldo digno, el buen funcionamiento del Ipasme, así como la activación del seguro HCM y el servicio funerario.

Gricelda Sánchez, coordinadora de la Coalición Sindical Nacional de Educación, afirmó que «no hay voluntad política para resolver el conflicto que tenemos en el sector. No es posible que no podamos dar clases cuando no podemos pagar el pasaje» y aseguró que en «este ministerio de destrucción (el de Educación) suspendieron las actividades para no atender el reclamo».

Caracas

Efectivos policiales se encuentran en los alrededores de la manifestación de los maestros, pero no han intervenido en ella. «Policía, escucha, esta es también tu lucha«, dicen los docentes a los funcionarios.

«Nos deben demasiado. No tenemos HCM ni un salario digno. Por eso salimos a la calle y estamos unidos todos los gremios. Vamos a ver cómo sacan el sueldo que merecemos», señaló a Tal Cual Nuvia Febres, docente jubilada en protesta frente al ministerio de Educación.

Lara

Los educadores se concentraron en la Plaza El Encuentro, al frente de la Zona Educativa, para protestar ante los bajos salarios que están devengando, así como la reivindicación de sus contratos colectivos.

Luis Arroyo, presidente del Colegio de Profesores del estado Lara, comentó a El Impulso que “nosotros estamos solicitando la firma inmediata de nuestra contratación colectiva que tiene tres años vencida, es una burla”, destacó.

“No tenemos salario social, así como la desaparición de nuestros beneficios, las instituciones están en una situación deplorable. Entonces en qué condiciones trabajamos. No vamos a permitir que destruyan la educación pública. El objetivo común es tener una calidad de vida, un buen salario y una calidad educativa”, agregó Arroyo.

#AvanceIMP Educadores reinician protestas frente a la zona educativa por su contratación colectiva #9Ene pic.twitter.com/NaEIAFw1OL — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 9, 2023

Pasadas de las 11:00 de la mañana, la marcha de los educadores llegó hasta la sede de la Gobernación del estado Lara.

“Venezuela no se rinde, estamos en la lucha. Vamos a llegar hasta el final”, es uno de los objetivos de los profesores que se encontraba protestando por sus reivindicaciones salariales, luego de señalar que tienen más de tres años solicitando la firma inmediata de su contratación colectiva.

Para este lunes se tenía previsto el reinicio de actividades escolares en todo el país, sin embargo los educadores habían anunciado que saldrían a las calles a protestar como medida de presión ante los bajos salarios que están devengando, la conformación de una mesa de resolución de conflictos a nivel nacional y la derogación del instructivo de Onapre.

#AvanceIMP Educadores marcharon hasta la sede de la Gobernación del estado Lara como medida de protesta #9Ene pic.twitter.com/b9xQTxPfD7 — Elimpulso.com (@elimpulsocom) January 9, 2023

Monagas

Al igual que en otros estados del país, docentes del estado Monagas también marcharon este lunes hasta la sede del Gobierno Regional para exigir mejores condiciones laborales y la cancelación oportuna de sus beneficios.

Sucre

En Cumaná, estado Sucre, los docentes y otros gremios que les acompañaron, marcharon hasta el sector La Copita: el itinerario inicial, hasta la plaza Andrés Eloy Blanco, no fue autorizado por las autoridades. Jesús Malavé, vocero de la coalición, calificó de extraordinaria la movilización que este lunes 9 realizaron los educadores acompañados de otros sectores laborales y la sociedad cumanesa, para reclamar mejor calidad de vida, salarios dignos, seguridad social, derogación del instructivo Onapre y la firma de la Convención Colectiva de Trabajo.

“Cuando existe disposición, se vence al miedo y la intimidación para lograr los objetivos. Por más que quisieron no pudieron sabotear ni impedir el derecho constitucional a la protesta del magisterio sucrense”, dijo.

El dirigente reconoció la participación de los educadores activos, jubilados y pensionados y adelantó que fortalecerán la organización de los comités de conflicto en cada una de las instituciones, reactivar las asambleas municipales y preparar las próximas acciones, “que deben seguir siendo simultáneas en todo el país hasta lograr los objetivos”.

En Carúpano, el secretario del Colegio de Profesores de Venezuela (CPV), Mario Bellorín, durante la asamblea que se realizó en la plaza céntrica de Carúpano, dijo que la participación se desbordó en las calles de la capital de Bermúdez.

Expresó que con la protesta se pone en evidencia el descontento de los docentes ante la no respuesta del gobierno nacional con las deudas que les tienes pendientes.

“Nosotros queremos recalcar que las federaciones y los sindicatos no estamos llamando a paro, sino asambleas de protesta, por todo lo que se nos adeuda”, puntualizó.

Adelantó que están en proceso de programar nuevas acciones, para que resulten contundentes y llamar la atención del ejecutivo nacional.