AvanceIMP Devotos esperan con fervor a la Divina Pastora en la Catedral de Barquisimeto #14Ene

Con mucha emoción y vestida de Nazareno, Silvia López, esperaba esta tarde con ansias la llegada de la Divina Pastora a la Catedral de Barquisimeto. Luego de recorrer los 7.5 kilómetros de fe junto a la Virgen en su visita 165.

“Ella me ha cumplido muchos favores que he pedido. Ahora pido que termine la pandemia y regresen nuestros hijos que están fuera del país”, dijo López, quien relató además que acudió sola a la procesión ya que sus hijos y nietos no están en Venezuela.

Detalló además que prometió a la Virgen acompañarla en su procesión, ya que curó a su madre de un derrame cerebral.

Se estima que la sagrada imagen llegue a la Catedral de Barquisimeto antes de las 4:00 de la tarde, para iniciar la solemne misa de recibimiento a las 5:00 de la tarde.