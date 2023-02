En Apure, Bolívar y Delta Amacuro continúan las protestas de los maestros #10Feb

Trabajo de: www.radiofeyalegrianoticias.com

El jueves 9 de febrero el gremio de maestros en el país cumplió el primer mes de protestas en las calles exigiendo un ajuste de salario, la firma de la contratación colectiva, así como la mejora de las infraestructuras de las escuelas, por esa razón Radio Fe y Alegría Noticias consultó a sus reporteros en Apure, Delta Amacuro y Bolívar para conocer qué novedades acontecieron durante este tiempo.

En Tucupita, capital del estado Delta Amacuro, la gobernadora de esta entidad, Lizeta Hernández, solicitó a los maestros a que se reincorporen a las actividades académicas en la región, no obstante, los docentes han dicho que mientras no se reivindique su salario no volverán a las escuelas.

“Algunos estudiantes asisten a las escuelas, sin embargo, los maestros no se encuentran allí, estos están en las asambleas de calle, y cuando asisten a las escuelas resulta que los estudiantes no van”, afirmó el reportero de Radio Fe y Alegría Noticias en Tucupita, Amador Medina.

Informó que el día miércoles 8 de febrero Lizeta Hernández ordenó la toma de una de las escuelas de Tucupita por parte de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero esto aún no se concreta.

Agenda de reclamos en Apure

En Apure la situación es similar. Durante el mes de enero y la primera semana de febrero las protestas de los docentes continúan, pero más que realizar marchas, cacerolazos u organizar pancartazos, los maestros se reúnen en espacios públicos, como la Plaza Bolívar de las capitales de los siete municipios de la entidad, para realizar asambleas y mantener una agenda de reclamos, así lo aseguró Alexander Medina, subdirector de comunicaciones y reportero de Radio Fe y Alegría Noticias en San Fernando de Apure.

Indicó que la novedad que se presentó es que el jueves 9 de febrero es que los maestros se dirigieron a la sede del Ministerio Público para introducir un documento donde alertaban sobre la potencial migración de la nómina docente dependiente de la gobernación del estado Apure al Ministerio de Educación.

“Eso ocurrió en horas de la mañana, pero resulta que en la tarde el viceministro de educación, Pedro Díaz, informó a los 17 representantes de las Federaciones Sindicales, que discuten con el gobierno la firma de una nueva convención colectiva y un aumento salarial, que de la gobernación de Apure migraron a la nómina del Ministerio de Educación 4 mil 422 docentes”, expresó Alexander Medina.

Descontento por la migración de nómina

En la mañana de este viernes 10 de febrero José Martín Paredes, presidente del comando intersindical del Magisterio, aseguró a Radio Fe y Alegría Noticias que fueron “engañados”, porque el 9 de febrero la jefa de recursos humanos del ejecutivo regional, la abogada Ana Alonso, les dijo que esa migración no se realizaría, pero en la tarde se consiguieron con la noticia de que este pase de nómina sí se hizo.

Paredes advierte que con la decisión estos 4 mil 422 maestros perderán muchos beneficios de la convención colectiva estadal, que ya tiene algunos años vencida, sin embargo, sigue siendo mejor que la convención colectiva nacional actualmente vigente.

Los docentes dijeron que el día lunes volverán a las calles para exigir al ejecutivo regional de apure que reconsidere la medida, no obstante, se ha obtenido información desde la gobernación de que eso ya no depende de ellos, sino de la Oficina Nacional de Presupuesto y el Ministerio de Educación.

Las protestas tienen apoyo en Bolívar

Por su parte, la reportera Angela Oronoz, refirió que Lina Maradei, presidente de la Federación Venezolana de Maestros, en el estado Bolívar, afirmó que aproximadamente el 95% de las escuelas en el municipio Angostura del Orinoco, apoyan las asambleas de calle que realizan los profesores.

Expresó que ha realizado visitas a las escuelas en Ciudad Bolívar y en una de ellas una directora le dijo que los maestros van todos los días a dar clases, “los que no van son los niños”.

“Ellos (los maestros) dicen que han sentido el apoyo de los representantes al no enviar a los niños a las escuelas”, señaló Oronoz.

Otros profesores le indicaron que van a la escuela firman el acta de asistencia y luego se trasladan a las protestas para reclamar sus derechos.

