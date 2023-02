Lorenzo Monasterios: El régimen premeditadamente acabó con el trabajo en el campo venezolano #13Feb

En el curso de los últimos 18 años, la producción agrícola en Venezuela ha venido disminuyendo sustancialmente, mientras el régimen miente continuamente de que se está produciendo y da cifras falsas, declaró Lorenzo Monasterios, de la Comisión Agroalimentaria del estado Lara.

Seguidamente formuló la interrogante: ¿Cómo va a haber producción si no hay estímulos por parte de los organismos oficiales, no hay créditos, no hay asistencia técnica, no hay insumos agrícolas, no hay electricidad, no hay carreteras ni vías de penetración rural, y no hay combustible? La agricultura no se hace con magia sino con recursos bien definidos y con trabajo permanente.

publicidad

Aquí se producían rubros que abastecen la demanda nacional y en cantidades tales que podían exportarse, como eran café, azúcar, arroz y hortalizas. Hoy apenas se produce el 20 por ciento de lo que se producía en el 2004. Y eso lo podemos decir por el testimonio de los propios productores, porque ya no existen publicaciones oficiales acerca de los resultados obtenidos en el campo.

Para mejor demostración de lo que la Comisión Agroalimentaria del estado Lara señala, podemos remitirnos al año 2002 cuando las cifras oficiales indican que los estados cafetaleros de Venezuela, donde destacaba Lara, en café se cubría la necesidad de 800 mil quintales que tenía el país y se exportaban 400 mil quintales. El año pasado apenas se pudieron producir 250 mil quintales.

De las 25 mil hectáreas del valle de Quíbor, seis mil estaban cultivadas, pero el año pasado no pudo cubrirse 400 hectáreas.

Y así ha ocurrido en todo el país, donde no puede ocultarse la merma en la producción de los diferentes rubros.

El régimen de Hugo Chávez y Nicolás Maduro premeditadamente acabó con el trabajo en el campo y en estos momentos, a través del Táchira, están entrando camiones cargados de diferentes productos que llegan a los principales mercados de Caracas, Barquisimeto y otros estados del país, pero ese contrabando está siendo tolerado porque en el mismo participan funcionarios del régimen. Así no es posible que haya una producción en el país, porque no existe una política agrícola y al régimen no le importa que los campesinos ya no emigren a las ciudades, sino al exterior en la que su mano de obra será utilizada para la economía de otros países, manifestó Monasterios.