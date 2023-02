Carlos Prosperi en Barquisimeto: Estamos recorriendo los municipios para terminar en Miraflores #25Feb

Carlos Prosperi, abogado y secretario nacional de organización de Acción Democrática, dijo en la intersección de la avenida Vargas con la carrera 21, al iniciar una caminata por el centro de Barquisimeto que concluyó en La Pochocha, sede de la Seccional Lara de Acción Democrática, en resistencia, que ya ha recorrido 32 municipios y continuará haciéndolo porque, después de las primarias, espera llegar a Mifaflores.

-«Nuestro partido», dijo al reportero de El Impulso, mientras era rodeado por sus compañeros de partido y caminaba, levantando los brazos, sonriendo y mirando hacia los balcones de los edificios donde están asomadas mucha persona, «está dispuesto a llegar hasta el final en las primarias».

-¿Cuántos municipios ha recorrido?

-Al momento he recorrido 32 municipios, caminando sus calles, hablando con la gente, oyendo sus planteamientos y sus quejas por los malos servicios, la desatención, la falta de sensibilidad de los gobernantes y la angustia que padecen no sólo en los sectores más deprimidos, sino en todos los ámbitos de la vida nacional. Siendo sábado como es hoy esto viendo que mucha gente, que nos está acompañando, no se ha quedado a casa, sino que se ha venido a estar en la calle, y lo más importante es que me dicen: Siga adelante, que nosotros estamos con usted, para que juntos busquemos soluciones a los problemas.

Se está demostrando que contrario, a lo que sucedía antes, ya hay un sentimiento muy grande por participar en las respuestas que se esperan para que haya electricidad, agua, asistencia médica, actuación de la justicia y se pueda confiar en los líderes de la democracia.

Estoy muy optimista porque la gente está en la calle y yo estoy caminando con ella por las calles, para que los demás electores entiendan que el voto es fundamental en estas primarias y el entusiasmo, la alegría y la esperanza que se está despertando en todas partes me anima a seguir recorriendo el país.

Por su parte el vicepresidente nacional de AD en resistencia, al hablar con El Impulso también se mostró muy alegre porque declaró que la gente está respondiendo al llamado a participar en las primarias.

Luego agregó: aquí se está demostrando la activación del ejercicio de fe en la democracia, mostrándole al ciudadano las expresiones para resolver los graves problemas que vivimos los venezolanos.

Nosotros tenemos el candidato preparado, preocupado y pensante que quiere el país y, prácticamente, estamos trabajando las 24 horas del día, ya que una vez que cesan las caminatas, procedemos a analizar profundamente cada recorrido, estudiar las quejas y comentarios que se le han hecho al candidato para constratarlo con nuestros estudios sobre los servicios públicos, generalente, y desde luego trazar planes para resolverlos oportunamente, una vez que se llegue al poder.

-¿Qué pasaría si después de todo ese trabajo, el abanderado de AD no llega a ganar las primarias?

-Si no logramos ganar, vamos a apoyar de inmediata al que salga ganador en ese proceso porque el problema es Venezuela.

Por su parte, la secretaria general seccional de AD, doctora Sobella Mejías, declaró estar muy contenta porque el pueblo está respondiendo al llamado hecho. Nuestro candidato a las primarias reúne las condiciones para salir triunfante.

Nuestro candidato ha dicho que se encuentra muy bien recorriendo el país y ya lleva un buen número de municipios que no sólo ha visitado, sino que los ha caminado para conocer sus problemas. Está trabajando duro su campaña al lado de su partido, el cual está sembrado en el pueblo. Y será un buen presidente porque Prosperi tiene en su apellido la condición de prosperidad para Venezuela.´

La caminata concluyó en La Pochocha, cerca del Parque Ayacucho, donde la dirigencia regional y las de los municipios se reunió con Prosperi para analizar el recorrido y, por supuesto, trazar trabajo para la campaña.