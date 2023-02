OPINIÓN Lo que el país demanda de la política #25Feb

Nos encontramos frente a un reto enorme como sociedad, como nación y debemos entender su magnitud. No es un obstáculo menor, todo lo contrario, es un desafío colosal que requiere del mayor de nuestros esfuerzos. Este momento nos demanda transparencia, claridad, darle la cara al país y continuar por ese objetivo por el que durante años hemos luchado. Eso es lo hacemos aquí: seguimos luchando porque este país tiene un presente y futuro por el que no debemos quedarnos de brazos cruzados, porque hay más de 30 millones de venezolanos esperando una salida a esta crisis, una respuesta a los grandes problemas que enfrentamos a diario y no los podemos abandonar, ahora no, ahora es momento de seguir adelante.

Nos corresponde estar a la altura de este escenario de dificultades que afrontamos. Allá afuera hay un país que exige seriedad y compromiso en este tiempo tan complicado que vivimos, hay un país que espera que después de tanto asumamos las riendas de la situación y demos la cara. Venezuela clama por un cambio porque se cansó de la miseria, el hambre y de pasar trabajo. Para progresar y salir de esta crisis es necesario contar con ayuda, con un liderazgo político comprometido con el presente, un liderazgo capaz de asumir el reto histórico que nos ha tocado vivir. En nuestros hombros está el peso de todos los venezolanos que quieren calidad de vida y tener oportunidades para progresar.

Más allá de lo que ha pasado, más allá de los errores cometidos, debemos reponernos, aprender de nuestros fallos, asumir responsabilidades y continuar en esta ruta por recuperar el país que nos arrebataron. Si desfallecemos le estaríamos fallando a cada venezolano que lo dio todo por el país, a los presos políticos, perseguidos, a cada uno de los venezolanos que hoy mueren de desidia y mengua en los hospitales públicos, a cada uno de los niños que están en la calle mendigando un pan. Si nos rendimos, en vano habrá sido todo el sufrimiento que hemos atravesado como nación en estas más de dos décadas. Resignarnos no es una opción. El único camino es aquel donde dejamos todas las energías en reconstruir Venezuela para que vivamos mejor, en paz y sin miedo.

Hoy más que nunca quienes nos dedicamos a la política en Venezuela debemos dar pasos firmes, entendiendo todas las demandas de un pueblo agotado. Los venezolanos nos exigen que alcancemos una unidad coherente con la situación que atravesamos. Nos están pidiendo metas claras y realistas, un plan, una estrategia. Alcanzar una nueva configuración política, amplia e inclusiva, es el único camino. Estoy irrevocablemente convencido que la unidad de todas aquellas voces que nos negamos a callar ante las injusticias, nos permitirá, sin duda alguna, la reconquista de nuestra democracia y la reconstrucción de la Venezuela que queremos.

Colegas, líderes, políticos, esta es una invitación para rectificar el camino. Estamos a tiempo de cumplir con las expectativas del país, de hacerlo distinto, de construir una ruta que nos lleve por buen sendero y construir ese futuro distinto y con oportunidades que tanto anhelamos. Si nos dedicamos a la política es para ayudar a nuestros hermanos venezolanos, para mejorar nuestra sociedad y construir un futuro para todos. El momento nos demanda entereza y madurez para que este reto histórico tenga el mejor final. Debemos tener la profunda convicción que vivir mejor es posible y que organizados, con un plan y una estrategia coherente e incluyente, podremos lograrlo.

Stalin González