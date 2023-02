VIDEO Tres universidades en Lara acataron paro para este martes y miércoles #28Feb

Con el objetivo de seguir dando continuidad a las jornadas de protestas por parte de los trabajadores del sector educativo del país, tres universidades del estado Lara como lo son Unexpo, Ucla y Upel, acataron este martes 28 de febrero hasta el 1 de marzo “un paro técnico” como exigencia para sus mejoras salariales.

La profesora Blanca Terán, presidenta de la Asociación de Profesores de la UPEL (Aproupel), destacó que este paro tiene como objetivo mostrarle a la sociedad “que nuestras universidades padecen las mismas calamidades del pueblo venezolano”, agregando que “no solamente estamos luchando por un sueldo digno sino porque se restaure la autonomía venezolana”.

publicidad

“Nos quitaron los presupuestos, la nómina la pasaron al sistema Patria, los profesores no tienen HCM, no tenemos seguro funerario, los aportes por caja de ahorro fueron sustraídos por el Gobierno… no solo eso porque el sector estudiantil también sufre las consecuencias de la situación del país, no tienen beca comedor, transporte… Nos preocupa saber cuál es el futuro de Venezuela cuando nuestros empleados, obreros y profesores están subsidiando la universidad”, acotó.

Lee también: Red de Instituciones Larenses conmemora sus 13 años de fundada con distintas actividades

En lo que respecta a la Universidad Nacional Experimental Politécnica «Antonio José de Sucre», en un recorrido realizado por el equipo periodístico de El Impulso se pudo constatar que hubo un paro en más del 70 % por parte de los trabajadores de esta casa de estudio, resaltando que las autoridades que asistieron en este día estuvieron participando en el consejo universitario de la Unexpo.

Por su parte, en la Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado tampoco hubo mucha actividad, debido a que los trabajadores en su mayoría acataron el paro y realizaron un comunicado donde denuncian “la arremetida contra los derechos y libertades de los trabajadores universitarios del país”.