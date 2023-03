Asdrúbal Oliveros: El país se encuentra en una desaceleración económica #3Mar

Asdrúbal Oliveros, consultor empresarial y director de ecoanalitica, habló en un video publicado en su cuenta de Instagram (@aroliveros) sobre el detenimiento que actualmente vive la economía venezolana, luego de un crecimiento en el último lustro.

“Lo que estamos observando en los últimos meses es una desaceleración en varios indicadores de la economía que debe tener en alerta al sector privado que opera en Venezuela”, explicó.

El consultor dijo que se ha visto una caída en las ventas de los comercios en general a partir de octubre de 2022, y que contracción en enero del presente año fue de un 17% comparada con la del mismo mes el años pasado, lo que ha sido según el especialista como la peor en los últimos 3 años.

la devaluación del bolívar y un nuevo ingreso a un proceso de inflación, una disminución en la producción nacional, además de que en el sector público ha menos ingresos económicos al país por petróleo, ha llevado a Venezuela a esta desaceleración económica”, explicó

Por eso hizo un llamado a los comerciantes a ser muy cautelosos a la hora de tomar riesgos durante este año además de no adquirir grandes créditos para que estos no representen un riesgo en el funcionamiento de las inversiones y a cuidarse de no acumular grandes inventarios que se puedan quedar estancados.

