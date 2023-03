VIDEO Autoridades del transporte público en Lara aclaran que el pasaje en Bs. 7 es una tarifa sugerida #3Mar

Desde el pasado día miércoles 1 de marzo usuarios del transporte público han venido denunciado el aumento del pasaje urbano en Barquisimeto a 7 bolívares, aunque según lo establecido en la Gaceta Oficial Ordinaria Número 42.534 del lunes 26 de diciembre, el cobro del mismo había sido fijado en 5 Bs.

Los conductores han señalado que este aumento corresponde a una tarifa sugerida por los transportistas de la región, aunque aclaran que “no es obligatorio” el pago del mismo, pues “queda a la conciencia de la persona” cancelar el pasaje en 5 o 7 bolívares, así lo señaló Carlos Torres, representante del Sindicato de Trabajadores del Transporte Automotor del estado Lara (Suttasel).

Ante esta situación y para hablar acerca del plan de reordenamiento del sistema de transporte público de la ciudad con todas las líneas y sindicatos, este viernes se realizó una “mesa técnica” en la sede de la Autoridad Metropolitana de Transporte y Tránsito (AMTT) con sus autoridades junto a miembros de Suttasel, donde abordaron entre tantos temas el incremento del pasaje urbano.

“Es el tema más difícil para nosotros, autoridad, usuarios y transportistas. Hemos estado pidiendo entre 0.50 y 0.70 centavos de dólar para poder mantener las unidades operativas. Manteniendo las tarifas congeladas como están sin el aporte extra de la gente estamos colapsados”, comentó Torres , quien también es miembro de la comisión técnica de pasaje.

Asimismo, señaló que los transportistas están “acudiendo a la concientización” de los usuarios con la consigna de “no podemos más”, aunque señala que no de una manera impuesta sino sugerida, aunque advierte que a pesar de esto, el pasaje en 7 bolívares aún es insuficiente.

Los transportistas presentes en la reunión explicaron que desde el pasado 12 de diciembre cuando comenzaron a cobrar el pasaje en 5 bolívares una cruceta (pieza de las busetas) estaba en 50 bolívares y hoy día la consiguen en 250 bolívares, destacando que “por eso muchos están arrumando sus busetas”.

“Por ejemplo una Encava 610 usa un tambor de aceite que lleva 19 litros, son 2 cambios de aceite al mes, por ahí son 130/300 dólares en lubricante para mantenimiento preventivo, más los filtros, el engrase… Cuando tu sacas los números de una buseta que le queda 20 o 30 dólares diarios y se lleva 600 en mantenimiento preventivo, solo le quedan 300 para el conductor y el dueño y hay que guardarle a la buseta por si se te daña un caucho o cualquier otra cosa”, explicaron.

Sanción a quien imponga el cobro del pasaje en 7 Bs.

Nelson Torcate, director general de la AMTT, recordó que la tarifa está fijada en la Gaceta Oficial en 5 Bs. en la zona urbana y 7 Bs. en zonas suburbanas, aclarando que esta es una propuesta de los transportistas en pedirle al usuario una colaboración extra, acotando que “mientras esa estrategia sea de esa manera no hay violacion de manera legal que nos permita tomar sanciones”.

“Exhortamos a las personas a pagar la tarifa justa, la establecida como justa. Aquella persona que sienta que lo están obligando en pagar un pasaje diferente o que no le prestan prestando el servicio si no paga esa tarifa se pueden acercar al AMTT que nosotros actuaremos en consecuencia”, instó.

Al consultar a los barquisimetanos sobre esta situación, destacaron que a pesar de ser sugerida “muchos transportistas no te dejan subir si no les cancelan los 7 bolívares, ya es algo que hay que pagarles ajuro”.

“Tiene que ser los 7 bolívares porque no me montan. Sabemos que estamos en una situación difícil, tienen que comprar gasolina y repuestos dolarizados pero también nosotros como madres de familias no podemos pagar el pasaje como ellos quieran y menos a lo bravo”, señaló Eukaris Rodríguez.

