El agua para el wayuu: Vida y sufrimiento #22Mar

El agua para el pueblo indígena wayuu representa vida, espiritualidad, rituales, sueños y cultura. Porque es un elemento esencial para la supervivencia de este grupo étnico que se encuentra acentuado en el municipio Guajira, al norte del estado Zulia, y en el Departamento de La Guajira colombiana.

Según los alaülayuu (ancianos), el agua es un elemento sagrado para los wayuu, es una manifestación del propio Ma’leiiwa (Dios), que es dador de vida; por eso, dicen que son hijos del padre Juya (aguas caídas del cielo).

También creen que el agua es la sangre de la madre Mma (tierra) y sin su sangre la madre irremediablemente moriría y el pueblo con ella, porque ella es la que sustenta la vida de todos, como las plantas, animales y personas. Quien contamina la sangre de su madre es considerado un wayuu sin alma, ni conciencia.

Los sabios de la cultura wayuu manifiestan que desde hace 100 años el pueblo ha venido resistiendo la sed, una situación que ha generado migración dentro del mismo territorio, de quienes salen en busca de agua para sus animales como chivos, vacas, ovejos y gallinas.

Por la falta del líquido, las familias wayuu han tenido que hacer pozos artesanales, jagüeyes y recoger agua de lluvia, que tienen como consecuencia olas de enfermedades, bacterias y virus sobre todo en los más pequeños porque, aunque no es apta para el consumo human, es la única solución que consiguieron los pobladores para seguir subsistiendo en medio de la sequia que vive la Guajira venezolana.

David Montiel, habitante de la comunidad de la Marimonda, relató para Radio Fe y Alegría Noticias la crisis que viven, en el marco del Día Mundial del Agua, que se celebra cada 22 de marzo.. “El agua para el pueblo wayuu es una fuente mineral muy importante y valiosa para poder subsistir en el tiempo, pero durante su existencia en estas comunidades no se ha logrado gozar del vital líquido. Por tal motivo no poseen (las comunidades) del servicio, no toman agua potable. Pero uno de su sueño es gozar del servicio”, comentó.

Por su parte, Belén Fernández, profesor de la Guajira, aseguró en el agua habita el portentoso Wuinsamala (frescor del agua), que según las historias sagradas de los wayuu es un niño genio venido de kirakiratshi (espacio sideral) para proteger a las personas vulnerables, como los que están siendo perseguidos, maltratados o afectados por alguna injusticia. De allí la costumbre con bañar con agua fresca a los que tienen problemas o simplemente a los que tienen sueños con presagios de malos augurios.

“Por esto y por muchas razones obvias. el agua es supremamente de vital importancia para nosotros los wayuu”, explicó Fernández.

Algunos datos sugieren que alrededor de 60.000 familias de la Guajira sueñan con tener agua en sus hogares.

