Rafael Quiroz: Unir ministerio de Petróleo y presidencia de PDVSA ha causado gran daño a la empresa, al Estado y al país #24Mar

La designación de Pedro Rafael Tellechea como Ministro de Petróleo, no solamente no tiene sentido, sino que es contradictorio, son dos cargos que son incompatibles entre sí, porque desde el punto de vista conceptual de los deberes y responsabilidades, ellos coliden entre sí, asegura el economista, experto petrolero y docente universitario, Rafael Quiroz Serrano.

Explicó que una cosa es ser ministro de Petróleo, que es el que define políticas petroleras a nombre del Estado venezolano, y otra cosa es ser presidente de Pdvsa, que es el ejecuta estas políticas petroleras como máximo jefe de una empresa pública que se llama Petróleos de Venezuela.

“Aquí Maduro, está confundiendo una cosa con la otra, esto nació malamente en los años de Hugo Rafael Chávez, cuando unificó el cargo de ministro de Petróleo con el de presidente de Pdvsa al nombrar a Rafael Ramírez en ambos cargos a la vez, y vean lo que ha pasado y todo lo que ha sucedido, siendo este uno de los grandes males, de las grandes perversidades que nos dejó Chávez y que repite Maduro, después de haberlo corregido, porque en el 2015 separó estos cargos y luego los volvió a unificar, después los volvió a separar y ahora los vuelve a unir”.

Destacó que el ministro de Petróleo es el supervisor del presidente de Pdvsa; es el fiscalizador y el presidente de Pdvsa es el fiscalizado; el ministro de Petróleo es el contralor y el presidente de Pdvsa es el controlado, recordando que el ministro de Petróleo asiste al directorio de Pdvsa como representante del Gobierno y del Estado venezolano, afirmando que hay una incompatibilidad y una incongruencia entre un cargo y otro y entonces ponen a una sola persona a pagarse y esa misma persona se da el vuelto, o en más en criollo, están poniendo a un zamuro a cuidar carne, sobre todo por los sucesos que se han cometido por una de las figuras protectoras, como es el ministro del Petróleo, Tarek El Aissami, recordando que lanzó un alerta cuando lo nombraron hace casi tres años.

“En aquella oportunidad dijimos que no veíamos allí a la persona apropiada, que tuviera competencia, lo que es criminólogo, no conocía absolutamente nada de petróleo, no sé si se va del ministerio conociendo algo, por lo menos debe conocer las puertas de entrada y salid de Pdvsa y las puertas del Ministerio, pero esto es algo bastante nefasto, incongruente y Maduro reitera su equivocación al nombrar en los dos cargos a una misma persona”.

Advierte Quiroz que esta ha sido una de las cosas que más daño le ha causado a Pdvsa, al Ministerio de Petróleo, al Gobierno y al Estado venezolano y a este proceso, en los últimos 20 años, del 2005 cuando Chávez unificó de manera perversa los dos cargos.

Advierte que el futuro de la industria petrolera lo ve muy negro, no solo por el color del petróleo, y ve a Maduro como responsable de todo esto, más allá de ser responsable por el nombramiento individual de cada uno de ellos.

“Yo veo es muy negro, porque en ciertos momentos de angustia, de cierta alarma nacional, por lo que se conoce ya de PDVSA, entonces están nombrando a una persona que por cierto, creo que fue sugerida y nombrada y es pieza de la trama que montó allí Tareck El Aissami, nos referimos a Pedro Rafael Tellechea, es una persona que no conoce mayormente la materia petrolera, no tiene estudios académicos en petróleo, nunca se le ha leído un artículo y mucho menos un libro sobre el tema, no se si sabe dónde queda Viena, que es donde está la sede de la OPEP, donde tendrá que asistir a las reuniones semestrales y veo muy oscuro el panorama inmediato de Pdvsa, porque me cuesta creer que puedan descifrar cuales son los efectos, a cobrar y cuáles son las cuentas a cobrar por parte de la industria, que de acuerdo con el economista Vera y con cifras fidedignas que él tiene y maneja yasí lo afirmó, el monto de estos efectos y cuentas por cobrar, ascienden a $21.000 millones de dólares, no estoy diciendo que se robaron este dinero, pero esta plata que se perdió, se extravió, se evaporó, está en el monto de los 21.000 millones de dólares, habría que ver que es lo recuperable de los $21.000 millones”, dijo Quiroz.

Ratifica que esta es una gran oportunidad que se le presenta al gobierno para rescatar la ética, la honestidad y la misma pulcritud, que son valores esenciales con los cuales debe ser manejada la industria petrolera nacional, que es una especie de espejo ante el mundo de lo que significa Venezuela.

“PDVSA tiene que volver a ser manejada con absoluta transparencia, con el decoro, la decencia y el recato deberían ser los principales postulados del negocio petrolero venezolano”, dijo Quiroz en Fedecámaras Radio.

