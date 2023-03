EntrevistaDominical Orlando Zamora: Durante 23 años se han denunciado hechos de corrupción en Pdvsa, pero sin resultados #26Mar

No es sólo ahora cuando se sabe de casos de corrupción en la empresa Petróleos de Venezuela, S.A (Pdvsa), ya que éstos han sido cometidos durante veintitrés años consecutivos, sino que es la primera vez que el ministro de Petróleo se ve obligado a renunciar y, por tanto, el hecho ha tenido trascendencia, sobre todo por el poder que tenía el funcionario dentro de la nomenclatura gubernamental.

Esta es la apreciación que tiene Orlando Zamora, autor del libro “Concentración de poder: revés del sueño protagónico,” que fue una radiografía política-económica durante diez años del gobierno de Hugo Chávez y le ha venido haciendo un seguimiento a la gestión de la llamada revolución bolivariana.

La historia de la corrupción en Pdvsa es muy larga porque para el régimen ha sido la gallina de los huevos de oro, expuso. No hay una sola administración contra la cual no haya habido denuncias de manejos incorrectos. Y las primeras que se hicieron fue por la forma como se entregó dinero al Plan Bolívar 2000, cuyo responsable era el general Cruz Weffer, para que los militares se involucraran en las políticas del recién instalado gobierno de Hugo Chavez. Desde ese entonces, las llamadas goticas de petróleo se convirtieron en un inmenso lago de corrupción, que no ha cesado de ampliarse y ha ocasionado daños no sólo a la economía nacional, sino a la propia población venezolana, no obstante haber sido recibidos más de un billón de dólares por concepto de venta de petróleo en una década, que habrían servido para hacer de Venezuela el país más próspero de la región.

Pero, a quien se responsabiliza de todo es a Rafael Ramírez, que por cierto es el principal denunciador de corrupción de Pdvsa por parte de quienes le sucedieron. ¿Cómo se puede entender eso?

Rafael Ramírez, que ha sido el personaje más sobresaliente de los presidentes que han pasado por Pdvsa, no menciona a los que estuvieron anteriormente a él, sino a los que le sucedieron y menciona cantidades de dinero muy grandes que desaparecieron.

Hace hincapié en la compra de dólares preferenciales con bolívares, realizar inversiones y devolver el dinero convertido nuevamente en bolívares, práctica que se ha repetido para obtener beneficios personales; pero, las devoluciones no siempre se cumplieron.

En el periodo de Ramírez (2004-2014), en el cual se administraron más recursos porque el barril de petróleo llegó a superar los cien dólares, es muy largo de explicarlo.

Fue denominado por él mismo como el de la Nueva Pdvsa, en el transcurso del cual fueron vendidas las refinerías que tenía la empresa en América Latina, Europa y los Estados Unidos, así como oleoductos, puertos de aguas profundas, terminales y todo lo que pudo vender, pero nunca se supo el destino de esos recursos.

¿Cuáles son las actividades en las que se despilfarró el dinero de Pdvsa cuando estuvo esta empresa en manos de Ramirez?

Durante su gestión, Pdvsa financió una gran cantidad de programas que Chávez denominó misiones, como Robinson, Sucre, Barrio Adentro, Agro-Venezuela, Zamora, Miranda, Árbol, Niño Jesús, Gran Misión Vivienda Venezuela, Barrio Tricolor, Guaicaipuro, Vuelvan Caras, ninguna de las cuales tenía que ver con petróleo.

Como tenía tanto poder logró aliar a Venezuela a países enemigos de los Estados Unidos como Rusia, China e Irán, y se firmaron los convenios nada favorables como el Acuerdo de Cooperación Energético de Caracas, Fondo Chino-venezolano, Fondo de Financiamiento Conjunto, Acuerdo ruso-venezolano, Petrocaribe y convenios operativos de la faja petrolífera del Orinoco.

Además hizo contratos con uno de sus parientes para los seguros de la empresa y muchísimas cosas más que, como ya he señalado, es muy difícil de explicar porque por concepto de venta de crudo, en esos diez años que estuvo al frente de Pdvsa, ingresó al país la bicoca de un billón de dólares, pero a pesar de haberse recibido tan enorme cantidad, la empresa contrajo un endeudamiento por 140 mil millones de dólares, lo cual resulta inexplicable porque si se estaba recibiendo tan grandes recursos, ¿cómo era que tenía que endeudarse?

Chávez llegó a decir por radio y televisión que a Ramírez debían darle el Nóbel de publicidad, que no existe, porque había proferido la frase de que Pdvsa era roja, rojita. Y no paraba de alabarle. ¿No le estaba dando poder casi absoluto?

Chávez le tenía tanta confianza a Ramírez que no sólo lo nombró ministro de Energía y Petróleo, sino que lo colocó al frente de la principal empresa del país, lo que también resulta insólito porque el funcionario tiene dobles funciones de intereses.

El hecho de que del 2002 al 2014, Ramírez fue ministro de Energía y Petróleo y del 2004 al 2014, presidente de Pdvsa, lo convirtió en un hombre con un súper poder, que podía trazar políticas, como lo hizo, en la industria petrolera y, como lo han reconocido sus propios camaradas, la destrozó.

Esa etapa de gestión de Ramírez nunca se investigó y hasta ahora sólo se ha tratado de involucrar a Ramírez en el manejo de los dólares preferenciales.

Luego de él, cada presidente acusaba al anterior y no hace nada, todavía está fresca la denuncia que hizo Tarek William Saab, fiscal general de la República, de que Ramírez había robado más de 30 mil millones de bolívares como funcionario de alto nivel.

¿Cómo es que el gobierno no tiene información de que sus funcionarios son corruptos si en la calle la gente lo sabe?

Existe la idea de que el gobierno tiene la información, pero actúa contra los funcionarios cuando éstos son mal vistos por el mando central, lo que significa que por dinámica de la administración, la corrupción es la principal fuente y, en consecuencia, hasta ahora es difícil encontrar funcionarios que no se hayan involucrado en manejos gravemente irregulares.

Cuando entran en la mala con el alto mando es muy fácil conseguir las pruebas, porque las tienen, y en poquito tiempo armar los expedientes.

Eso es precisamente lo que ocurrió con Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), cuya detención arrastró a otros funcionarios y obligó a la renuncia de Tareck El Aissami, que según se tiene entendido lo había colocado en esa posición dado el gran poder que tenía dentro del régimen.

-Si Ramirez tenía mucho poder cuando Chávez, El Aissami lo ha tenido con Maduro. ¿Qué ha pasado?

No se puede obviar que El Aissami era el hombre de confianza de Nicolás Maduro, porque se ocupaba de las finanzas y había sido gobernador, ministro y llegó a ser vicepresidente ejecutivo de la República. Al final lo llamó para que ver qué podía hacer con la crisis, pues era el hombre de su esperanza y éste asomó la idea del petro.

Maduro le dejó asumir la responsabilidad de emitir petros en magnitud inconmensurable, ya que no se puede determinar la cantidad de las emisiones.

Ahora ha salido otro Ramírez en actos no muy buenos…

El que ejercía la Sunacrip debía ser una persona que respetara el cargo, neutral, que no se involucrara en negocio; pero, lo que vino luego fue asombroso, porque el propio superintendente integraba compañías de fachada y administraba recursos cuando sus funciones eran de vigilar, controlar las actividades de esa nueva figura de los criptoactivos y, desde luego, hacer transparente todos los procedimientos.

Pero, no fue así, continuó diciendo Zamora. Él se transformó en un agente del Estado y en manejador de finanzas públicas.

Con la llamada ley antibloqueo y todas las justificaciones se comenzó a cobrar las facturas de petróleo a través de mecanismos de criptoactivos, que es casi imposible de detectar.

Hasta ahora, según tenemos entendido, el sistema de bloqueo no tiene mecanismos para la detectar esos criptoactivos, salvo cuando entran al mercado financiero estadounidense y eso ocurrió cuando el gobierno de los Estados Unidos sancionó a El Aissami porque lo encontró responsable de hechos irregulares.

No se puede olvidar que El Aissami era el que manejaba las finanzas profundas del Psuv y como tal era el hombre encargado de organizar campañas electorales, de comprar medios de comunicación y de hacer otras operaciones.

Como era un hombre que manejaba las finanzas de su partido, se había ganado la confianza del jefe del Estado y tenía fuerza en su entorno, lo colocan en Pdvsa para que buscara el mecanismo que permitiera burlas las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Y surgió la idea del petro.

¿Y cumplió su cometido?

Cuando se crea el petro, el gobierno inmediatamente sale a decir que ese es un mecanismo para contrarrestar el dólar y hacerlo el instrumento para el financiamiento de proyectos y no depender de nadie.

Pero, lo cierto es que fue pensado para burlar el bloqueo y así también se hizo uso de los Criptoactivos, pero quien tenía que velar por la transparencia está hoy preso y con él varios funcionarios, incluyendo administradores de justicia.

No sólo se usó para los ingresos obtenidos con la venta del principal producto de exportación del país, sino se cree que fue utilizado en la venta de minerales con países muy lejanos.

¿Cómo se pueden hacer desaparecer tres mil millones de dólares como el “polvo cósmico” del que hablaba Chávez?

Al descubrirse la desaparición de los tres mil millones de dólares, aparentemente, se trata del diez por ciento de lo que ingresaba por concepto de venta de petróleo.

Posiblemente se engolosinaron con tantos recursos, pensaron que éstos podía estar por mucho tiempo, los invirtieron en algún tipo de bonos que están en el mercado y a la hora de recuperar los recursos, contrariamente a lo esperado, no se han podido lograr. Ha habido, por supuesto, un delito de usufructo por enriquecimiento ílicito por los funcionarios que estuvieron involucrados, pero esa red de corrupción es muy extensa como se ha venido observando con las detenciones que han sido practicadas hasta ahora.

En esta razzia, que algunos han llamado la semana de los cuchillos rojos en alusión a los cuchillos largos de los alemanes que arrasaron con negocios de los judíos, ha sido intensa, porque no sólo han caído individuos del ramo financiero, sino también alcanzó la rama judicial con la detención de Cristóbal Cornieles Pérez, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y primer suplente en el Tribunal Supremo de Justicia; José Mascimino Márquez García, juez cuarto de control con competencias en delitos en asuntos asociados al terrorismo, en Caracas; así como otros funcionarios, como el coronel Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de Comercio y Suministros de Calidad de Pdvsa; y muchos más.

Lo que ha ocurrido también permea el ámbito político porque es una medida dirigida a sacar gente que ya no le conviene a la denominada nomenclatura gubernamental, a eliminar un ala de tendencia ideológica dentro del Psuv, que era la que encarnaba El Aissami, quien ha sido un hombre clave y ha estado de bajo perfil desde hace más de un año, presuntamente, por encontrarse enfermo. Lo cierto del caso es que la desaparición de los 3 mil millones de dólares de Sunacrip facilitó la salida de El Aissami y, con ella, se han hecho muchas especulaciones por el manejo opaco de los recursos. Ahora es cuando se espera que haya una investigación que arroje algún rayo de luz sobre lo que ha venido pasando, vamos a esperar.

