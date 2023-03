Benjamín Rausseo: No tengo mucha experiencia en política pero voy a aprender #27Mar

El empresario y comediante Benjamín Rausseo recorrió Valencia ante su potencial candidatura para las elecciones primarias de la oposición a celebrarse en octubre del presente año.

“Venezuela es una gran madre y los venezolanos todos somos hermanos. Es momento de reencontrarnos, no tengo mucha experiencia en política pero voy a aprender, ni experiencia haciendo mitin pero voy a aprender. No tengo experiencia gobernando pero estoy dispuesto a buscar los más preparados por currículum y no por compañerismo”, comentó.

Además, hizo énfasis en la necesidad de que todos trabajen por Venezuela, para mejorar la economía del país desde cada puesto de trabajo, señalando la importancia de todos los ciudadanos,

“Venezuela debe ser gerenciada porque es una gran empresa y no hay accionistas de primera ni de segunda, todos somos necesarios. Esta patria que cometió muchos errores porque ilusionados votaron por personas que les quedaron mal”, explicó

Rausseo destacó que su candidatura será oficializada el próximo 10 de abril en la capital del país.

