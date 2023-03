VIDEO Andrés Caleca: Maduro no sacará más de 4 millones de votos #31Mar

Andrés Caleca, exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) aseguró que Nicolás Maduro no sacará más de 4 millones de votos en las próximas elecciones presidenciales, situación que podría beneficiar a la oposición venezolana.

En una entrevista para Vivo Play, el también economista señaló que la fracción democrática podría lograr conseguir 8 millones de votos, si logra convencer a los ciudadanos de ejercer el sufragio.

«El Gobierno es débil porque aunque maneja los recursos, las armas de la nación y un gigantesco aparato represivo, no tiene votos porque no saca más del 15% del padrón electoral. ¿Los podemos derrotar o no? Sí, tenemos 8 millones de votos por lo menos que se pueden lograr aún sin que voten los venezolanos en el exterior, pero hay que convencer al país de votar. Convencerlos de que votar es una posibilidad real y sí es posible derrotarlo, a pesar de todas las circunstancias adversas», señaló Caleca.

Indicó que la oposición debe a asumir sus errores y decirle al país «que el voto es la única forma de consolidar el cambio político«.

«Hay que decir que nos equivocamos, cuando llamamos a la abstención. No debimos abandonar la ruta electoral que es ruta típica de los demócratas», señaló.

