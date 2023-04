Del 19 al 23 de abril: Carora será la capital agrícola de Venezuela como sede de la Asamblea Anual de Fedeagro #2Abr

Carora se convertirá en la capital agrícola de Venezuela, entre el 19 y 23 de abril, al ser la sede de la Asamblea Anual de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela, FEDEAGRO, donde estarán participando más de 450 agricultores, invitados nacionales e internacionales, medios de comunicación en el Teatro Alirio Díaz, y además realizarán una exposición con participación de proveedores de bienes y servicios del sector primario.



Celso Fantinel, presidente de la organización gremial que agrupa en su seno al 80% de los agricultores de diferentes rubros alimenticios del país, indica que el lema de la asamblea es “Políticas y Herramientas para Generar el Cambio Necesario”, afirmando que llevar esta asamblea al interior del país, en esta oportunidad en Carora, donde han recibido este encuentro como si fuera propio, tiene como objetivo estar más cerca de los agricultores para intercambiar ideas, conocer de primera mano sus problemáticas y explorar las vías para encontrar las soluciones.

“Esta asamblea va a tener a diferencia de las otras, que solo eran los foros económicos, vamos a tener una exposición de maquinarias y equipos de nuestros socios, todo lo que tiene que ver con la gente que nos proporciona insumos maquinarias y equipos, que nos van a acompañar y eso para nosotros es importante, nuestras asamblea antes eran sólo académicas, pero en esta Expoferia de Carora ya han confirmado su participación los principales proveedores de equipos, insumos, tecnología, casas de bolsa, banca y será una vitrina para mostrar un poco de lo que está hecho el sector primario vegetal”, afirma.



Destaca que el sector se ha venido recuperando, sin que se pueda decir que estamos en el nivel de los años 2010, pero de una caída tan abrupta en los años 2018, 2019 y 2020, ha habido una recuperación en capacidades de siembra, recuperando también la capacidad de importar insumos de calidad mundial y eso les ha dado productividad.

Vamos hacia la agricultura de contratos



Fantinel considera que uno de los temas centrales de este encuentro, será el de la Agricultura de Contratos, afirmando que han hecho esfuerzos para traer al economista colombiano, Luis Humberto Guzmán Vergara, asesor de Fenalce, que es el Fedeagro cerealero y de leguminosas en el vecino país, refiriéndose al por qué de la importancia de este tema.

“Creo que es imposible que podamos seguir sembrando no solo maíz, arroz, caña de azúcar, café y otros rubros, a ciegas y me gustaría poder llevarle a los agricultores una buena noticia de que pudiéramos concretar o estar por alcanzar convenios con la agroindustria, estamos ya en conversaciones y que eso llevase a un contrato oral o un contrato firmado, en el sentido de cómo pudiésemos formar esos precios en el caso de los rubros señalados o de la producción de esas materias primas, nos parece importante y he estado adelantando gestiones a ver si puedo alcanzar algún acuerdo aunque sea parcial”.



Advierte que como el gobierno compite con los agricultores nacionales, comprando productos para los Clap, a mejores pecios, los presiona con este, de allí que pudiera no estar muy interesado de que agricultores pudieran gacetear un precio por es lo que nadie quiere, todos apuestan al libre mercado, a la oferta y la demanda, pero admite que no estamos preparados para eso, no tenemos un país como para implementar estos mecanismos.



Sobre la reacción y la respuesta de la Agroindustria, admite que no toda la industria lo ha llamado, pero hay unas industrias importantes que ven en esta agricultura de contratos un paso importante, que se pudieran celebrar convenios, que el sector primario vegetal puede seguir recuperándose, que la producción salga de los agricultores venezolanos, que se genere empleo, riqueza para el país.



“Nosotros no quisiéramos llegar a situaciones donde el gremio haga presión para que se le coloquen aranceles a estas importaciones, muchas veces desmedidas, a destiempo, pero si pudiéramos colocarle que el que se coma la luz roja, el que se atreva a traer materias primas cuando nosotros estamos en plana cosecha, se le peche con un alto arancel, no quisiéramos llegar a eso; sí quisiéramos llegar a un entendimiento en torno a este tema de la agricultura de contratos, de buscar la forma de encontrar un precio que sea la fórmula ganar ganar, creo que nadie se va a montar en esta experiencia si no ganamos ambos, sector primario y sector industrial, de manera que esa es la parte ms fuerte, donde hay que negociar, donde pudiéramos decir que estamos montados, con todas las dificultades del mundo, financiamiento, combustible, infraestructura, acceso a carreteras y seguridad, queremos ser más productivos y competitivos”.



Hace referencia a la situación de la industria manufacturera, que ha bajado los precios debido a que los ingresos de los venezolanos, no son los que tenían antes, de manera que este sector también se ha puesto muy competitivo con precios para productos terminados, similares a los de otros países de la región.



Implementar los Fondos



Fantinel señala que además de la importancia de hablar de la Agricultura de Contratos, en la Asamblea se tocará también el tema de los Fondos, el desarrollo que se está dando en Colombia y va a estar presente el director de Fenalce, Henry Villegas Angarita, hablando de lo exitoso que han sido los fondos en Colombia, como es el caso del Fondo cerealero, leguminosas y oleaginosas; se conoce la importancia del Fondeo Café en el vecino país; hay un Fondo de Azúcar, experiencias que serán el arranque de la Asamblea el 20 de abril desde las 8:30 a.m; luego seguirá la Agricultura de Contratos a las 9;30 am donde actuarán como moderadores a Roberto Latini, Vicente Pérez y Ramón Bolotin y al actual presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos,(Cavidea) Alvaro Burgos para escuchar su visión.



Reveló que temprano se estará exhibiendo un documental del programa de Modernización Hortícola, Promor , hay 9 asociaciones bajo este programa, allí se mostrará lo que es la capacitación, lo que es llevarle profesionales al campo venezolanos, como han avanzado las asociaciones hortícolas, cómo han mejorado en productividad y se estima que dos o tres años serán competitivas; seguidamente se mostrar otro video del Comité de Damas de Fedeagro sobre las actividades que realizan en el área social.



Entre las 11:00 am y 12:m se estará inaugurando la Exposición, afirmando que se espera contar con la presencia del Alcalde de Carora, Javier Oropeza y también se invitó al Gobernador del Estado Lara, Adolfo Pereira.



Agrega que en horas de la tarde se tocará el tema “Las Relaciones Comerciales con Colombia Oportunidades y Amenazas para la Agricultura Venezolana”, con la participación de Gonzalo Capriles y el moderador será Rodrigo Agudo de Invelecar, quien sabe mucho de producción y alimentación; estará German Briseño y se pasara revista al Acuerdo Parcial N° 28 que no nos beneficia mucho, porque entramos por la puerta de atrás. Admite Fantinel que no es fácil competir con Colombia que no tiene la inflación de Venezuela, que ha devaluado la moneda y eso le abarata la traída alimentos y otros productos y eso traería como consecuencia la quiebra de muchos negocios, que inunden los mercados de productos, indicando que por eso están reclamando que los productos colombianos deben venir con sus correspondientes permisos sanitarios, ya que se han identificado productos falsos, de mala calidad, con pesos inadecuado, recordando que las regulaciones en Venezuela son como de país rico, mucho más estrictitas que en Colombia, siendo importante dar este debate en donde se está trabajando con la Cámara Venezolano Colombiana de Integración (Cavecol).



Recordó que de 3pm a 4 pm se estar tocando el tema Opciones financieras para la Agricultura, con el economista Leonardo Buniak y el presidente de Asoportuguesa y de la Bolsa Agrícola de Venezuela, Gustavo Moreno Lleras; Aquiles Hopking, expresidente de Fedeagro.



Como una primicia, Fantinel anuncia que le ha solicitado al gremio la posibilidad de ser reelecto, lo cual se estará concretando en una Asamblea Administrativa del 12 de abril, esperándose que como un reconocimiento a la labor realizada durante dos años, se le prorrogue su mandato por dos años más 2023-2025



“Si me dan la oportunidad, voy a estar acompañado de un equipo de Directores que me han venido apoyando, viene gente nueva y eso es importante, para luego en la transición dentro de dos años más, tratar de que mi sucesor tenga el camino más avanzado y que las cosas estén marchando bien”, precisa.



Recordó que el día 21 en la mañana se estará tratando el tema: “La Agricultura Digital, Posibilidades de Expansión en el país”, allí estarán Luigi D´ Albano y Daniel D’Orazio. Se contará con el apoyo del IICA; el tema de los Drones está llamando mucho la atención. Para las 11 am se realizará un Conversatorio con el Dr. Germán Briceño quien se pregunta: ¿ Durante este ciclo de invierno sembraremos: Qué, Cuánto y Cómo?, donde estarán participando Fantinel, Alberto Barroeta, Gerson Pabón, Osmán Quero, Fernando Montenegro, José Ricardo Álvarez y lo moderará, Germán Briceño; se invitará a dos productores que van a hablar sobre sus experiencias con la agrícultura digital y se invitará a un grupo de estudiantes de la Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA). Indicó que este foro académico lo cierra el economista y presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, a quien se le ha exigido que hable de opciones de la agricultura en un entorno económico restrictivo.



Anunció que en la Exposición habrá una carpa con un aforo de 60 sillas, donde se darán cursos gratuitos sobre Manejo de Suelos, Cambios Climáticos, Drones, Mantenimiento de Maquinarias y Equipos, va a estar la Academia, las Casas de Bolsa, la UCLA, un Ingeniero Agrónomo les hablará de pastos; mientras tanto las Damas van a estar haciendo donaciones a niños, mujeres, ancianos, llevándoles comidas, equipos, sillas de rueda, andaderas indicando que está convencido que será una Gran Asamblea, por lo que confía en que asistirán muchos productores, ya que se trata de un esfuerzo de mucha gente.

Señala que lamentablemente, a través de las redes muchas veces se hacen críticas contra el sector productor, muchas veces sin conocer la realidad, y cuestionan cuando se informa que está aumentando la producción de maíz, arroz, caña de azúcar, hortalizas y café, haciéndole un llamado a los detractores del Twitter a que se calmen y hablen con las personas que realmente si están trabajando, que si están pateando el campo venezolano.

Revela que en horas de la noche se realizará un compartir criollo.



Agricultores comprometidos con el país



Celso Fantinel es categórico al expresar sin ninguna duda, que los agricultores venezolanos está comprometidos con la producción de alimentos para los venezolanos, el cual representa entre agricultura y ganadería más de 10 puntos del Producto Interno Bruto de Venezuela en estos momentos, lo que refleja la importancia que tienen en la economía.

“Pero lo más significativo es que el haber pasado de 4% del PIB a más del 10%, ha sido gracias al esfuerzo propio de los agricultores, sabemos de la caída del petróleo, sabemos que las inversiones en petróleo son mil millonarias, pero si le invierte US$ 1.500 millones anuales en el campo venezolano por cinco o seis años, vamos a tener soberanía agroalimentaria en maíz, arroz, caña de azúcar, hortalizas, por eso proponemos la Agricultura de contratos para protegernos y saber lo que vamos a recibir por nuestras cosechas, pero luego se deben implementar políticas orientadas a apalancar la producción nacional, el tema de financiamiento; el gobierno ha hecho unas maniobras con el encaje y otras maniobras para reducir la inflación, el tema de la tenencia de la tierra es importante, parar las invasiones, el problema de la inseguridad, las extorsiones, la presencia de mega bandas en Guárico, Aragua, Zulia, Anzoátegui, Trujillo, en Lara y el tema de la infraestructura, que está en el suelo, todo eso potenciaría la agricultura venezolana”, precisa Fantinel.



Advierte que si logramos sembrar 650.000 hectáreas en el año 2009 y ahora estamos sembrando 250.000 hectáreas, hay la posibilidad de recuperación. Sembramos 120 mil Has de caña de azúcar y hoy estamos en 60.000; se sembraron los dos ciclos invierno y verano 200 mil has de arroz hoy estamos en 60.000 hectáreas.



“Entonces pudiéramos decir que en lugar de estar gastando más US$ 2.500 millones en traer alimentos al país, produciendo internamente, sólo deberíamos importar trigo y ese diferencial podría ser invertido en nuestros colegios, hospitales, universidades, de manera que un país que tiene 365 días de sol, se habla del 12% y13% del agua dulce a nivel mundial que está subterránea o que está en superficie, Venezuela tiene un futuro enorme”.

Fantinel asegura que los productores del campo están en capacidad de producir más, si mejoran las condiciones de ingresos de los agricultores y se mejoran los ingresos de los consumidores y la cadena de comercialización es más eficiente, el venezolano pudiera llevar más alimentos a su hogar, indicando que ese es el objetivo de Fedeagro, de sus asociaciones y debería ser el objetivo del transportista, de ANSA, de los ferieros y del sector transformador.



Ratifica que la Asamblea de Fedeagro en Carora será una vitrina para mostrar todo lo que está haciendo el sector primario, sus asociaciones de productores, que incansablemente, siguen sembrando las tierras venezolanas, dijo que están tratando de usar mejores prácticas, más ecológicas, preservar el suelo, en las montañas habrá que hacer proyectos de arborización para que no se vayan los sedimentos a los ríos, de manera que todos estamos en ese camino, que no es solo de salvar la agricultura, de producir alimentos para los venezolanos, sino de preservar el medio ambiente.

