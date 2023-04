EntrevistaDominical Doctora Rocío San Miguel: Más del 70% de Venezuela está controlado por guerrilleros y bandas criminales #2Abr 

La doctora Rocío San Miguel, presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, defensora de los Derechos Humanos y experta en materia militar, considera que la institución castrense ha perdido credibilidad por la partidización de altos oficiales que se han inscrito en el partido del gobierno y, por consiguiente, actuado como activistas políticos.

Afirmó que el general en jefe Vladmir Padrino López no ha presentado ninguna Memoria y Cuenta desde el año 2014, cuando asumió el cargo de ministro de la Defensa.

Observó como muy lamentable que más del 70 por ciento del territorio venezolano está siendo controlado por los grupos guerrilleros y las bandas de criminales, que han tomado auge y se han consolidado por descuido del Estado.

Al ser entrevistada por El Impulso se refirió a las prácticas irregulares y violatorias de la Constitución en lo concerniente a la administración pública y a la comisión de crímenes, como el del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, fallecido el 29 de junio de 2.019, víctima de torturas cuando se hallaba detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Ademas se refirió a la participación de efectivos militares en ajusticiamientos muy similares a ejecuciones extrajudiciales,

Corrupción

¿Es como dice el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa, traición a la patria la desaparición de 3 mil millones de dólares de los ingresos de la empresa Pdvsa, por los cuales el presidente Nicolás Maduro está, según sus propias palabras, “pariendo” para pagar a maestros y el apresto de la fuerza Armada?

La corrupción es un delito penal y no está tipificado como un delito militar. No puede confundirse un delito cometido por políticos con una acción militar. También el diputado Diosdado Cabello habló de 16 militares presuntamente incursos en corrupción dentro de la trama de corrupción en Pdvsa, pero no suministró identidades. No sabemos si los tienen para negociaciones o para que hagan delaciones en ese caso. En la investigación que se hace en torno a este tipo de situaciones tiene que haber transparencia. Acerca de las denuncias que se han venido haciendo sobre hechos irregulares en la administración pública, durante todos estos años, no se ha producido la detención de ningún militar de alto rango.

Ministros

Este gobierno se califica de cívico militar y, efectivamente, tiene muchos oficiales cumpliendo funciones gubernamentales. ¿Cómo ve usted esa participación de militares en la administración pública? La gestión de ellos, que muchas veces ha sido mala, ¿no afecta la imagen de la institución?

Dentro del gabinete del Maduro hay catorce ministros que provienen de la fuerza armada nacional. Maduro desde el inicio de su gobierno apostó al involucramiento de la fuerza armada nacional en su gestión. En el año 2017, después de la represión en las protestas, llegó al punto más alto con el nombramiento de militares en su gabinete, que fue en ese momento de 14 ministros militares. Nuevamente, en el 2023 asistimos a este pico que representa una alta presencia militar en la gestión de su gobierno. Por supuesto, que las responsabilidades de estos individuos son personales.

Sin embargo, cuando no hay éxito en la gestión de estos ministros, la gente observa que proviene de la fuerza armada su formación.

Formación

¿Están siendo bien formados los jóvenes que ingresan a las academias militares?

Es difícil hablar de una buena formación cuando están tan partidizadas las escuelas de formación militar. En ese aspecto ha habido desviaciones muy profundas después del año 2004, cuando se comenzó a despedir de sus cargos a numerosos profesores que integraban la plantilla de las escuelas de formación de los distintos componentes. Esto se hizo por la aplicación de la lista Tascón en su momento. Luego se fue escalando en una serie de depuración del pensum militar, que condujo a mayores grados de participación política separando a los militares de los debates necesarios en la formación, como son los desafíos operativos, el cubrimiento de la doctrina militar, el perfeccionamiento en ejercicios comparados con otros países; es decir, se fue perdiendo muchos de los elementos que hicieron en su momento grande y prestigiosa a la fuerza armada venezolana en el continente.

Ejercicios

Esos ejercicios de juegos de guerra promovidos, entre otros países, por Rusia y con participación de Irán y otros considerados como peligrosos por su actividad terrorista, ¿afectan la imagen de Venezuela?

El asunto de los nuevos aliados estratégicos militares para Venezuela, lamentablemente, no fue un debate nacional. Fue una decisión de Chávez. Un asunto tan importante por su carácter estratégico, que compromete la seguridad nacional. Ésta es un problema de Estado y no de gobierno. Sin embargo, se establecieron alianzas estratégicas con nuevos socios, que no han resultado satisfactorias a lo largo de los últimos 18 años. Y para muestra muchos de los sistemas de armas adquiridos de esos nuevos socios, como Rusia, que se encuentran geográficamente lejanos, no ha supuesto beneficios operativos para la fuerza armada nacional; es decir, un tema tan importante se tomó a la ligera y derivó, a mi manera de ver, en el corto y mediano plazo en numerosos problemas para la fuerza armada nacional. De allí, la importancia de una reforma de sector de la seguridad y defensa para, efectivamente, lograr mecanismos de autonomía. Que no lleguen a simbolizar el estar condenados a un imperio por haber dejado de ser amigos del otro. Esta es un poco de la lógica a la que se aspira.

Incumplimiento

Yo le preguntaba de la imagen porque a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania, Venezuela se colocó al lado de los rusos. ¿Esa posición no aísla más a nuestro país?

-Las declaraciones de solidaridad de la fuerza armada nacional con Rusia ha sido nada más que eso, declarativa, por cuanto no comporta movilización, ni presencia de efectivos militares en aquel país, acompañando el esfuerzo de la guerra. De alguna manera es una posición cómoda. Creo, en todo caso, que lo que hay que evaluar en este año de guerra Rusia-Ucrania es cómo se ha agravado para Venezuela la recepción de los compromisos estratégicos que se habían suscrito con Rusia. Ya habían problemas en el cumplimiento de los convenios militares de Rusia hacia Venezuela, cuestión que se ha agravado a partir del empecinamiento de Rusia en una guerra, la cual la abstrae de sus obligaciones con países como el nuestro. Eso es lo que nos debe importar a los venezolanos, ya que siguen ausentes aspectos de transferencia tecnológica y como siguen presentes problemas de inoperatividad en sistemas de armas adquiridos a los rusos.

Armas

Cuando usted habla de tecnología, ¿en qué nivel tecnológico se ubica Venezuela en el campo militar?

Tiene sistemas de armas muy poderosos. Venezuela logró renovar sistemas de armas en el período que va del 2005 al 2012 con la mayor inversión en recursos económicos que haya tenido en toda su historia. Ahora bien, habría que mirar si esa inversión se corresponde con la eficacia en los resultados de seguridad y defensa nacional. Creo que ahí hay una brecha muy grande.

Respecto a la tecnología, éste es un tema infinito en el cual se debería continuar creciendo. Venezuela en su momento estuvo entre los cuatro países del continente con mayores capacidades militares en la región, por supuesto detrás de los Estados Unidos y hoy ese lugar es cuesta arriba considerarlo. Podría tener mejores niveles en ese sentido.

Efectivos

¿No es demasiada la cantidad de militares que tiene Venezuela, ya que según el presupuesto nacional son cuatro millones de efectivos, mayor que el de los Estados Unidos?

Sí, se filtró ese presupuesto y se habla de 4 millones de personas, pero no puede hablarse de eso como un documento oficial, ya que el Ministerio de la Defensa, ha incumplido, desde el año 2012, la presentación de la Memoria y Cuenta a los venezolanos para poder conocer cuál es la fuerza de la institución. Pero, lo más risible de ese presupuesto es que no sólo contenía 4 millones de efectivos militares, sino lo que comprendía como presupuesto para honrar sus pagos números increíbles, arrojando como cinco dólares de estas personas mensualmente. Ahí hay un error o una mentira. En datos de Control Ciudadano, nosotros estimamos que la fuerza armada nacional en este momento no sobrepasa los 120 mil efectivos de los cuatro componentes de la misma.

Salarios

Desde hace tiempo en Venezuela se está hablando de la insuficiencia del salario mínimo. ¿Están bien pagados o no los militares?

No están bien pagados. Comparativamente con la región son los que reciben los salarios más bajos. Me refiero a países como Colombia, Brasil, Chile, México. Estamos hablando en la oficialidad, cuyos salarios oscilan entre un poco más de 200 dólares y algo que puede llegar a los 300 dólares. Sin embargo, se ha sabido del pago de algunos bonos, particularmente para el personal especializado como el de los pilotos, con el propósito de evitar la solicitud de baja. Nosotros calculamos que para la formación de un piloto de combate en Venezuela se requiere de una inversión de 7 millones de dólares, eso para tener en cuenta lo que representa la pérdida del capital humano que está ocurriendo en la fuerza armada nacional por razones de partidización política, de salarios, de ausencia de seguridad social y de futuro en la institución. Un militar en Venezuela tiene serias dudas sobre el futuro de permanecer en la institución.

Emprendimientos

Esa idea del gobierno de que los militares hagan emprendimientos, como la de efectivos vendiendo pan en la plaza Bolívar de Maturín, ¿no degrada a la institución?

-El problema con el llamado a los emprendimientos es que los militares son los depositarios de las armas de la República, y esto puede tener confusiones muy peligrosas para la sociedad. ¿Vamos a tener emprendimientos armados?, es la pregunta que nos formulamos. Ese es un dilema moral y también constitucional, tomando en cuenta la función de los militares.

Despropósito

¿Recuerda usted que con el Plan Bolivar 2.000 se pusieron a los militares a vender pollos y verduras, así como a construir casas? ¿Comenzó en ese entonces el desmoronamiento de la institución o, en todo caso, qué piensa usted que ha pasado desde ese año hasta acá?

Allí comenzó el desbordamiento de la institución. Se perdió el norte: se convirtió a la institución en el pilar de la revolución, y los militares no han dejado de construir casas y de vender comidas; es decir, los militares lo continúan haciendo a través de los ministerios. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas está a cargo de un militar, y asi, cosas por el estilo. Aquí lo que hay es un despropósito, una pérdida del foco, con intereses muy mezquinos y muy perversos de permanencia en el poder respecto de lo que debe ser la institución militar, consagrado en la Constitución.

Delincuencia

Con ese Plan Bolívar 2.000 se produjeron denuncias de corrupción. ¿Ésta comenzó ese año en la institución armada?

Hubo casos de corrupción también en la cuarta república, que deben recordarse. Todo lo que fue el esquema de los tanques de combate AMX-30 y otras denuncias que se hicieron en su momento. Pero, si, tenemos en vigor un proyecto que lleva ya 23 años en el poder y, lamentablemente, hay esquemas de corrupción dentro de la fuerza armada nacional y mucho más peligroso hay individuos dentro de la institución asociados a tramas delictivas que tienen que ver con tráficos internacionales, lo cual tiene que mirarse con mucho cuidado.

Credibilidad

Hasta hace unos veinte años, la Iglesia y la fuerza armada nacional eran las instituciones más respetables y confiables de la población venezolana. ¿Es muy difícil recuperar esa condición?

-Se ha desmoronado ciertamente la credibilidad de la institución armada. La razón es que algunos militares se partidizaron y hasta se inscribieron en el partido de gobierno, actuando luego como activistas políticos. Y fueron integrados a la administración pública en diferentes funciones. No creo que sea difícil que pueda volver la institución militar a recuperar su prestigio, respeto y admiración si se encamina por una ruta muy clara, que es el carril constitucional. Desde el momento que oficiales de la fuerza armada nacional haciendo cumplir la Constitución, despartidizados, al servicio del pueblo venezolano, yo creo que rápidamente tendrán el respaldo y el reconocimiento de todos los venezolanos, porque es una institución que además requiere el país, es una institución fundamental para la integridad y defensa de la soberanía. Lamentablemente, ha tomado los derroteros que la han alejado de los principios constitucionales en los cuales se sustenta.

Represión

La imagen de cuerpos represivos que tienen los militares se debe a que en las manifestaciones pacíficas, realizadas en los últimos años, fueron los que asumieron con arbitrariedad las funciones de orden público y hasta cometieron homicidios. ¿No cree que abusaron de su poder?

La Guardia Nacional Bolivariana tiene que mirarse como un componente que, en todo caso, refundarse. Las violaciones cometidas en el control y, en general, las manifestaciones de represión de ese y otros componentes de la fuerza armada nacional, más que despreciables, son criminales. Pero, también estamos asistiendo a otro fenómeno que es el de la participación de efectivos de la fuerza armada en labores de seguridad ciudadana. Cada día vemos más ajusticiamientos, muy similares a las que podrían ser ejecuciones extrajudiciales. En Venezuela hace falta urgentemente un proyecto de reforma del sector de la seguridad y defensa nacional; es decir, pasar del problema, que es muy profundo, a la construcción de soluciones para poder tener en el país, fuerzas de seguridad del Estado y una fuerza armada nacional necesaria para los venezolanos. No solamente se llega a ese punto a partir de la reforma del sector de seguridad y defensa nacional.

Milicias

¿Cómo se explica que hayan sido incorporadas las milicias como otro componente de las fuerzas armadas?

Las milicias no tienen como ser explicadas bajo ningún argumento porque la Constitución es muy clara al respecto; pero además es un concepto que cuenta con el rechazo constitucional de los venezolanos como quedó demostrado en el proyecto de consulta para la reforma de la Constitución, que se hizo en el 2.007, donde se expresaba la inclusión de las milicias como quinto componente de la fuerza armada nacional y fue rechazada por los venezolanos. No solamente es inconstitucional, sino moralmente inaceptable por no contar con la legitimidad de la aceptación del pueblo venezolano.

Territorios

¿Qué nos puede decir de los grupos irregulares colombianos que tienen control de territorio venezolano?

La situación en los estados Amazonas, Bolivar y Apure, así como en el sur del Lago de Maracaibo, es seriamente comprometida para el país, en términos de integridad y soberanía nacional. La incapacidad que ha demostrado el Estado en ejercer control territorial en lo que representa más de 70 por ciento del territorio nacional es una realidad. Ya no estamos hablando de presencia guerrillera en Venezuela, algo que ha dado llamar el gobierno los tancoles, sino también el auge y la consolidación de bandas criminales que operan de norte a sur y de este a oeste en el país. Estamos asistiendo a situaciones que los venezolanos ya no tenemos las seguridades de transitar por algunos espacios del territorio nacional, pero también sucede en las ciudades principales del país. Y lamentablemente, tiene que decirse: hay una consolidación de la guerrilla y grupos criminales en Venezuela.

Hay también una razón de fondo. El proceso de paz de Colombia nunca se ha cuidado en sus efectos sobre los países vecinos; es decir, todo el proceso de utilización de armas y desmovilización en su momento de la guerrilla de las FARC no se cuidó en sus efectos sobre Venezuela. De allí está la presencia de la segunda Marquitania y los desmanes que se cometieron, por ejemplo, a todo lo largo de los años 2.021 y 2.022 cuando se llegó a asesinar a efectivos de la fuerza armada nacional en manos de la guerrilla militar.

Padrino

¿No crea resquemor en la institución militar que un ministro de la Defensa permanezca nueve años en el cargo?

Creo que hay un natural deseo de las generaciones de relevo de ejercer ese cargo. Pero, además, tanta permanencia en el poder sin evaluación y sin la presentación de Memoria y Cuenta genera vicios muy grandes para la institución. Un ministro puede estar nueve años en el cargo siempre que rinda cuentas del ejercicio de su mandato, siempre y cuando pueda trasladar las memorias, pero eso no viene ocurriendo con el general Padrino como ministro desde el año 2014. No hay una sola Memoria y Cuenta que pueda exhibir el general en jefe Vladimir Padrino López.

