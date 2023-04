Fallece el actor mexicano Andrés García a los 81 años #4Abr

El artista mexicano Andrés García, con más de 55 años de carrera, murió hoy a los 81 años de edad, en Acapulco, luego de estar varias semanas convaleciente por problemas ligados a la cirrosis, situación en la que su salud empeoró rápidamente.

“Cada paso que doy me estoy cayendo, no quiero vivir así… Ojalá no estemos asistiendo a la última aparición de la última leyenda viva del cine mexicano, esperemos que salgamos adelante de todo esto”, afirmó en julio de 2022 el famoso por su papel como “Pedro Navajas”.

Anahí Puente, actriz y amiga cercana del actor expresó en su cuenta de Twitter (@Anahi) sus palabras de dolor frente a la muerte de García.

“No encuentro las palabras… Le doy gracias a Dios por haberme dado el regalo de tu cariño. Sé que ya estás en un lugar mejor. Te voy a querer y recordar toda mi vida con todo mi corazón, Mi adorado Andrés.”, publicó.

Andrés García nació en la República Dominicana pero luego se erradicó en México con su familia.

