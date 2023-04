Orlando Zamora: Maduro no tiene obra que exhibir al cumplir 10 años en la presidencia #19Abr

Se ha caracterizado la gestión de Nicolás Maduro al llegar este miércoles, 19 de abril, a 10 años, por promesas, ofertas, anuncios de planes económicos, destrucción del aparato productivo y del salario, inflación e hiperinflación, dos conversiones monetarias para devanarle once ceros al signo monetario, dolarización de las transacciones comerciales, colapso de los servicios públicos, la mayor migración de la historia sin guerra con más de la cuarta parte de la población viviendo en el exterior, devastadora represión que ha obligado a la Corte Penal Internacional a abrir una investigación por crímenes de lesa humanidad, devastación del ambiente, pérdida de la soberanía al ser controlado gran parte del territorio nacional por grupos armados irregulares y la mayor corrupción, la cual ha traspasado las fronteras y es investigada en varios países.

Así, resumidamente, es expuesta a El Impulso por Orlando Zamora, ex jefe del Departamento de Riesgos del Banco Central de Venezuela, analista financiero y autor del libro “Concentración de poder: revés del sueño protagónico,” en el cual analizó diez años de gestión de Hugo Chávez.

“No puede exhibir una obra de importancia, ni siquiera haber mejorado un servicio,” afirma. “Nada tiene que celebrar.”

Servicios

Deficientes han sido los servicios públicos y no se ha preocupado por mejorar ninguno de ellos, expone. Cada día están peores. Así los vemos:

La energía eléctrica ha tenido la etapa más difícil por el deterioro que ha tenido todo el sistema. Las fallas en el suministro del fluido fueron atribuidas a animales y supuestos sabotajes, pero los expertos han indicado que se debieron a falta de mantenimiento y de inversiones. Después del apagón del 7 de marzo de 2019, que en algunas regiones se prolongó por una semana, organizaciones no oficiales han denunciado aproximadamente medio millón de apagones en todo el país. Los racionamientos son permanentes en el país, salvo en la capital de la República.

No se ha construido ni un solo embalse de agua y sólo están funcionando a duras penas los cien que existían al llegar la denominada revolución bolivariana al poder, pero tampoco han tenido el mantenimiento adecuado, ni se han hecho inversiones para sustituir los equipos de bombeo y la ampliación de acueductos. Y han quedado inconclusos proyectos hidráulicos que debían estar terminados, como el del Sistema Yacambu-Quíbor, que no sólo brindaría agua para el consumo humano, sino también para el riego agrícola.

-No obstante ser Venezuela el octavo país con mayores reservas de gas natural, estimadas en 4.700 billones de pies cúbicos, ha disminuido la extracción de ese producto, que está totalmente en manos del Estado. Desaparecieron las bombonas que adquirió Chávez y están en malas condiciones la mayor parte que se encuentra en uso. Una parte de la población sigue utilizando leña para cocinar como en la Venezuela rural de principios del siglo pasado.

Los incendios, explosiones y fugas en las refinerías petroleras no han podido ser eliminados, continuamente se paralizan las operaciones y la baja producción impide que haya gasolina suficiente, motivo por el cual aún los usuarios tienen que hacer colas para recibir unos cuantos litros del combustible, parte del cual es importado de Irán.

-Venezuela está entre los últimos lugares en lo concerniente a telefonía e internet, ya que Cantv no ha podido lograr avances por falta de inversiones y existe malestar entre los suscriptores por el aumento de las tarifas sin mejorar el servicio.

Planes

Maduro ha anunciado distintos planes económicos para enfrentar la crisis económica y hasta ahora ha planteado 19 “motores,” de naturaleza agrícola, productiva y comunal, entre otro, pero éstos no han arrancado.

En el año 2016 toma decisiones sobre el sistema cambiario y en el 2018 se comienza con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), de la cual ahora se habla que fue un centro de corrupción.

En el 2018 se produce la segunda reconversión monetaria, diez años después de la primera cuando le fueron rebanados tres ceros al bolívar y ahora se le quitaron cinco ceros para tener lo que se llamó el bolívar soberano. Y comenzaron a aparecer los bodegones en diversas partes con productos importados.

El 17 de noviembre de 2019, en declaraciones por televisión, Maduro confiesa que el dólar es una válvula de escape para la economía, por cuanto aporta a la recuperación de las fuerzas productivas.

Antes que apareciera la pandemia china, los comerciantes comenzaron a fijar los precios en dólares porque ya no existía la ley que prohibía las operaciones en moneda estadounidense.

Y en el 2021 ocurre la tercera reconversión cuando se habla del bolívar digital, que fue cuando se le quitaron seis ceros al signo monetario nacional. Quiso el gobierno obtener recursos con la utilización del dólar y puso en vigor la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras.

Así como una vez se le dio el nombre a la empresa petrolera el nombre de la nueva Pdvsa, Maduro en el 2022 habló de la economía de la nueva Venezuela.

Salario

En el 2018 se aumentó el salario mínimo a 1.800 bolívares, lo que parecía una cosa sorprendente porque al bolívar se le habían quitado cinco ceros.

Pero en el 2021, los asesores ecuatorianos de Maduro aconsejan no aumentar el salario, sin embargo el sector privado si pagó por encima de lo establecido por el Ejecutivo Nacional. Ya hemos visto como desde comienzos de enero de este año se ha producido una movilización de educadores y trabajadores de la educación, que reclaman salarios justos y reivindicaciones que le han sido quitadas por la Oficina Nacional de Presupuesto.

Banca

Durante la gestión de Maduro se ha podido apreciar que la banca está de capa caída porque no puede operar con normalidad.

Uno de los impedimentos que ha tenido es el encaje altísimo, que en un momento fue del 95 por ciento y se fue reduciendo hasta el 73 por ciento.

La actividad se ha venido reduciendo considerablemente con el cierre de sucursales y el despido de personal, el cual descendió de 25 mil empleados a 2500, según las informaciones proporcionadas por el gremio que los aglutina.

Deuda

Hay una mora muy grande a la que habrá que resolver para que no aumente más la deuda calculada en 50 mil millones de dólares, comenta Zamora. Desde hace cinco años no se paga deuda contraída por el gobierno. En los primeros cuatro años, Maduro se vanagloriaba de que él había pagado más deuda que cualquier otro mandatario.

Dinero

Se estima que en estos diez años, Maduro ha manejado 400 mil millones de dólares, que vendría siendo como la tercera parte que administró su predecesor, Hugo Chávez.

Durante su gestión se vendieron las reservas de oro y otros minerales, pero aunque no hay informes al respecto se estima que por lo primero se habían obtenido dos mil millones de dólares. También se ha vendido chatarra, entre la cual figuran embarcaciones de Conferry.Al hacerse el balance de la década de Maduro debe tomarse en cuenta no solamente la destrucción de Pdvsa y el retroceso que ha tenido la industria petrolera, sino también la venta de ocho refinerías que tenía esa empresa fuera del territorio nacional, en particular situadas en Suecia, Alemania y Estados Unidos, éstas últimas que daban sustentación a Citgo, que sí da ganancias y esta tratando de pagar sus deudas.



Destrucción

También hay que endosarle a Maduro una gran cantidad de problemas, cuyas soluciones no son fáciles. En este sentido, durante su mandato se ha producido la mayor diáspora sin que hubiera guerra. Las Naciones Unidas han informado de la huida de más de siete millones de personas, que están debidamente registradas; pero, un número indeterminado que se encuentra en situación de indocumentados. Y lo más preocupante es que se sigue yendo la gente todos los días incluso desafiando los peligros cuando tienen que cruzar la selva de Darien.

Igualmente tiene en su haber una política represiva que, como es del conocimiento del mundo, obligó a la Corte Penal Internacional a desarrollar un proceso investigativo por la comisión de delitos de lesa humanidad. También es responsable de que individuos armados irregularmente y megabandas muy peligrosas hayan tomado control de gran parte del territorio nacional.

Descuido la atención al medio ambiente y se permitió que fuesen levantadas construcciones en zonas que debían estar protegidas, asi como la devastación de cuencas. Y lo que debe ser la mayor mancha en su gestión es la corrupción, en la cual están involucrados funcionarios de alto nivel, a quienes se defendió a capa y espada, impidiendo que fueran investigados oportunamente.

