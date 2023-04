OPINIÓN El 23 de abril se celebra el día Internacional del Libro #20Abr

«Creo que algo muy mágico puede suceder cuando se lee un buen libro»

JK Rowling

- Publicidad -

He aquí un fragmento de:

«El libro vacío»

(Un libro que seduce y estremece)

Autora: Josefina Vicens.

- Publicidad -

«No puedo seguir. Ya siento en el ánimo de quien lea esto, ese desprecio tolerante que suscita el que cuenta cosas que solo a él interesan.

Veo escritas, escritas por mí esas frases cuyo recuerdo todavía me estremece, y que sin embargo se quedan desnudas, dulzonas, porque no tienen ya, no puedo lograr que tengan al escribirlas, eso que las hacía respetables y conmovedoras:

El temblor de los labios de mi abuela su grave tono de voz; su negro vestido, pobre y digno; sus manos huesosas, sus gestos cansados. Yo lo sé; dicho así, todo esto no es más que un análisis de características que no tienen sentido.

Si me fuera posible dar la impresión exacta, conjunta, de lo que se desprendía de aquél porte, de aquella dignidad, de aquel olor especial, de aquel temblor, de aquellos trajes siempre de la misma hechura, de todo aquello que formaba su personalidad discreta, voluntariamente escondida.

Si me fuera posible revelar lo que ella trataba de conservar oculto y que no obstante, por su fuerza, surgía con gran vigor; si todo eso me fuera posible, cualquier relato que sobre ella hiciera tendría la intensidad y la medida justas.

Pero así no puedo hablar de ella. Sería como desmantelarla, como exhibirla sin recato alguno. No puedo hacerlo me pidió perdón un día. Un perdón improvisado y tierno que no olvidaré nunca.

Es todo lo que puedo decir, y creo que así continuaré sin tener nada que decir. Porque lo primero que anoté con grandes letras, como una flecha que anunciara el peligro, fue: “No hablar en primera persona»»

El Día Internacional del Libro se celebra todos los 23 de abril desde 1995 con el fin de fomentar la lectura, promover la industria editorial y proteger la propiedad intelectual de los autores. Esta fecha fue elegida en honor a dos grandes figuras literarias William Shakespeare y Miguel de Cervantes, quiénes fallecieron un 23 de abril de 1616.

El libro es una herramienta fundamental para la cultura y el desarrollo humano. Los libros nos permiten imaginar, viajar a otros mundos y aprender de forma autónoma. Además, nos brindan la oportunidad de conectar con otras personas y expandir nuestro conocimiento. Por ello, el Día Internacional del Libro es una celebración importante que nos invita a recordar la importancia de la lectura en nuestra sociedad.

Este día se lleva a cabo diversas actividades alrededor del mundo para conmemorar esta fecha. Ejemplo en algunos países se realizan ferias del libro, cursos literarios, exhibiciones y encuentro con autores. También se llevan a cabo maratones de lectura y se organizan encuentros entre escritores y lectores.

Cada año, la Unesco elige una ciudad como Capital Mundial del Libro para la promoción de la literatura y la cultura.

En definitiva, el Día Internacional del Libro es una fecha que nos invita a reflexionar sobre la importancia de la literatura en nuestro desarrollo cultural y personal. Además, es una oportunidad para fomentar la lectura de todas las edades y para reconocer la labor de los autores y editores en la creación y difusión de obras literarias.

Debemos celebrar cada libro como una fuente de sabiduría y conocimiento que nos permite crecer como personas.

Y como dijo: Miguel de Cervantes

«El que lee mucho y anda mucho ve mucho y sabe mucho».

Natividad (Natty) Castillo

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí