Sirit: Declaraciones de Diosdado Cabello sobre adelanto de elecciones representan un “amague” peligroso para la democracia #28Abr

Como un amague peligroso y delicado para la democracia, son calificadas las declaraciones de Diosdado Cabello sobre el posible adelanto de las elecciones presidenciales, para el próximo mes de agosto, por parte de Eliezer Sirit, secretario general de Acción Democrática en Resistencia.

Sirit expresó: En primer lugar, Diosdado Cabello no es nadie para anunciar la realización de las elecciones presidenciales, cuando la Constitución Nacional establece con suficiente claridad los lapsos para las celebración de estos comicios. Quiere decir, que de acuerdo a la Constitución Nacional, este evento debe realizarse el próximo año 2024.

En segundo lugar, y cumplido los lapsos establecidos por la Constitución, el anuncio lo debe hacer el Consejo Nacional Electoral, un organismo que se supone, es autónomo y no Diosdado Cabello, quién no tiene facultad legal para atribuirse funciones y responsabilidades que no le corresponden. Lo que pasa es que este régimen está acostumbrado a pasarse la Constitución por el bolsillo de atrás, por no emitir otra versión, por el respeto y la consideración que se merece el pueblo venezolano y la propia carta magna.

Lo que pasa, agregó Sirit, que el régimen está asustado y pretende sabotear por cualquier vía, violando las normas que rigen la materia. Él sabe, que las elecciones primarias representan un zarpazo mortal para la dictadura que desgobierna a este país, para desgracia del pueblo venezolano.

En todo caso, los ojos de los países democráticos y de los organismos internacionales están puestos en Venezuela. Las sistemáticas violaciones del régimen venezolano, los mantiene en vilo y saben que la justicia está por determinar y sancionar estás violaciones al estado de derecho y a los deberes ciudadanos.

