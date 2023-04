ClickDominical ¡Exaltado el gentilicio larense y venezolano! Conoce más sobre Rafael Cadenas #28Abr

El pasado lunes 24 de abril el escritor y poeta barquisimetano Rafael Cadenas recibió el premio Miguel de Cervantes en la Biblioteca Nacional de España, un galardón que lo ubica en el mismo sitial de grandes escritores hispanoamericanos.

El insigne barquisimetano comparte este máximo premio literario en lengua castellana con escritores cómo Octavio Paz, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, Álvaro Mutis, Elena Poniatowska, Ida Vitale y Cristina Peri Rossi.

Hoy, El Impulso le rinde homenaje a este gran maestro y les muestra sus grandes obras, ensayos y poesías más importantes.

Poesías:

Cantos iniciales (1946)

Una isla (1958)

Los cuadernos del destierro (1960, 2001)

Derrota (1963)

Falsas maniobras (1966)

Intemperie (1977)

Memorial (1977)

Amante (1983)

Dichos (1992)

Gestiones (1992)

Amante

Sobre abierto

En torno a Basho y otros asuntos

Contestaciones

Ensayos:

Literatura y vida (1972)

Realidad y literatura (1979)

La barbarie civilizada (1981)

Anotaciones (1983)

Reflexiones sobre la ciudad moderna (1983)

En torno al lenguaje (1984)

Sobre la enseñanza de la literatura en la Educación Media (1998)

Obra Completa:

Obra entera. Poesía y prosa. Fondo de Cultura Económica, 2000.

Obra entera. Poesía y prosa (1958-1995).

Antologías:

1958, Antología (1993) (1996 y 1999)

2004, Poemas selectos (bid & co. editor, 2006 y 2009)

2005, El taller de al lado (bid & co. editor). Conjunto de sus traducciones

2017, Antología poética (Visor Libros nº 1012)

2018, No es mi rostro Ediciones Universidad de Salamanca

Premios:

Premio Nacional de Ensayo (1984)

Premio Nacional de Literatura (1985)

Premio San Juan de la Cruz (1991)

Premio Internacional de Poesía J. A. Pérez Bonalde (1992)

Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances (2009)

Premio Miguel de Cervantes 2022 (2023)

