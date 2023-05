Juan Guaidó cumplió agenda con altos representantes políticos en Washington #7May

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, llegó el 2 de mayo a Estados Unidos y culminó exitosamente su gira por Washington dónde elevó la voz de millones de venezolanos que piden por elecciones libres y un cambio democrático en el país.

En los encuentros, ratificó la necesidad de fortalecer la unidad de cara a la primaria. También exhortó a mantener la presión con todas los mecanismos internacionales.

El dirigente, inició sus actividades con la participación en la Conferencia Anual de las Américas en la sede de la Organización de Estados Americanos, dónde fue recibido por su secretario general, Luis Almagro quién elogió su valentía. En una breve intervención, Guaidó destacó la defensa por los Derechos Humanos llevada por este órgano. Así como los instó a continuar con la labor.

En el cumplimiento de su agenda ofreció un discurso en el Wilson Center y en el Center for Strategic and Internacional Studies en el que destacó la importancia del apoyo internacional para que «Venezuela no se convierta en la próxima Nicaragua». Asimismo, Destacó que es necesario continuar con las negociaciones, las sanciones para impulsar la celebración de la primaria.

«Estoy trabajando duro para conseguir protección para quienes están en terreno ahora mismo, porque Maduro pretende repetir el método Nicaragua en Venezuela. El hecho de que yo haya salido como salí, es muestra de los niveles de represión con los que la dictadura está arremetiendo», dijo Guaidó durante su intervención en el Center for Strategic and Internacional Studies.

También sostuvo reuniones con los principales senadores del partido demócrata y republicano, a quienes recalcó la importancia de exigir elecciones y con garantías para el cambio democrático de Venezuela.

