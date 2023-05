Alcalde de Torres revela plan que había para destituirlo #8Abr

El licenciado Javier Oropeza, alcalde de Torres, estuvo a punto de ser desplazado de su cargo cuando se aprestaba a salir de su jurisdicción para asistir a un evento internacional de alcaldes, al cual había sido invitado junto con otros seis de sus colegas de nuestro país.

¿Cómo logró impedir que lo destituyeran?

Tenían los concejales afectos al régimen su plan, explicó a El Impulso, elaborado desde Caracas. Aún más, le colocaron un nombre rimbombante: Plan estratégico Torres soberano. Tuvimos la información por los compatriotas cooperantes de que una vez que saliera del país, para asistir al evento en cuestión, acusarme de traición a la patria. Dentro de la planificación que se había hecho figuraba que el primero de mayo, los seis concejales del chavismo llevarían a cabo una marcha hasta la alcaldía, para que en un acto ya preparado por el partido oficialista, se declarara el vacío de poder y proceder a la juramentación de la presidenta de la cámara municipal. Y seguidamente exigirle al Consejo Nacional Electoral que convocara a elecciones.

Es de recordar que en el país hay seis alcaldía, donde se han producido renuncia o destituciones de alcaldes, pero no se ha llamado a elecciones. Debiera convocarse a los procesos respectivos, pero no se ha hecho.

También debemos precisar que la mitad del período de los alcaldes vence el 21 de noviembre o finales de ese mes cuando se cumple ese lapso en que los nuevos alcaldes fueron proclamados.

De modo, pues, que fracasó el intento del desplazamiento, que no tenía sentido porque la invitación hecha tenía como objetivo examinar el papel de los alcaldes en el mundo y buscar el fortalecimiento de los municipios.

Oropeza, en el curso de sus declaraciones, dijo que el objetivo perseguido por el oficialismo se explicaba por la importancia que tiene Torres, tanto por su desarrollo económico como por su extensión geográficas, y además razones de carácter ideológico.

Al respecto subrayó que el municipio Torres, territorialmente, es más grande que el estado Mérida, más grande que el estado Nueva Esparta, más grande que el estado Vargas y del mismo tamaño que el estado Miranda y que el estado Yaracuy.

¿Cómo logramos derrotar a un socialismo radical, donde nació la Liga Socialista? Ese antecedente es lo que hace para los partidarios del chavismo considerar que ese es un territorio donde nace el llamado poder popular y como tal lo plantean como un emblema y, por tanto, su pretensión es tener y mantener el poder del régimen. En este sentido conviene señalar que como es una región eminentemente agropecuaria, el 80 por ciento de los centros de votación están en la zona rural.

Hay que resaltar que antes de lograrse la unidad en Barinas, Torres fue el antecedente y su elección, como independiente, fue posible porque los partidos y el resto de la sociedad civil le dieron su respaldo, habiéndose alcanzado el 52 por ciento de la participación del electorado.

Nosotros, expuso, decidimos que como la mayoría de los electores conformaban la oposición, había que lograr consolidar la unidad para el triunfo. Y, en este sentido, la sociedad civil, incluyendo los productores, se unió a nuestro proyecto. Es por ello que el productor se encargó de la logística, especialmente de la movilización, de la utilización de vehículos para el traslado de los electores; y el sector político a lo que le correspondía. Ese acercamiento con el electorado nos llevó a que en el medio rural, donde se decía que se imponía automáticamente el chavismo, demostró preferencia por la democracia y se ganó las elecciones.

Cuando se le preguntó acerca del control social que ha venido imponiendo el régimen, ripostó que ese mecanismo se puede debilitar.

En el proceso electoral al cual se refiere, dijo que en el centro de votación más distante, se contó con el apoyo del productor que voluntariamente llevó las actas y que el político cuidara la mesa que estaba a su cargo. Funcionó a plenitud ese engranaje. Aquí hay que impulsar a la sociedad civil.

En cuanto a la posibilidad de que en un nuevo proceso electoral, como el del próximo año, actúen los colectivos y funcionen los denominados puntos rojos, el alcalde dijo que ambos elementos del oficialismo están desanimados. Porque ellos están viendo la crisis del país, ya que muchos de sus hijos, hermanos y otros parientes, se están yendo de Venezuela debido a la situación difícil como se vive. Han entendido que la mentira de los bonos para solventar el salario no les ha favorecido. Y esa es la razón de que ya los colectivos no están actuando porque saben que, además del rechazo que tienen en la población, no tienen motivo alguno para hacer lo que antes hacían.

En cuanto a su trabajo manifestó que se está recuperando una alcaldía, que fue deteriorada durante siete años y ahora se está trabajando con la empresa, los comerciantes y, en general, con todos los sectores del municipio.

Son muy grandes las dificultades económicas. El situado constitucional apenas es de 11 millones 200 mil bolívares, lo que es nada para atender a la población. Y del presupuesto nos quitan la mitad para la nómina de lo que es el Sistema Patria.

¿De dónde provienen los recursos del municipio por situado constitucional? Del ingreso ordinario, pero el gobierno, hace cinco años, decidió convertir en ingresos extraordinarios los ingresos ordinarios del petróleo. Hubo un recorte inmenso del 50 por ciento.

¿Qué teníamos que hacer los alcaldes hoy en día para que puedan funcionar las alcaldías? Incentivar la recaudación de los impuestos propios. En Torres actualizamos y digitalizamos los ingresos propios y se ha podido cuadruplicar el monto de dichos ingresos por la confianza que han tenido los contribuyentes porque saben que lo que estamos recaudando se está viendo en lo que se está invirtiendo en obras sociales y de infraestructura.

Volviendo al aspecto político, Oropeza es del criterio de buscar el fortalecimiento de la unidad para el proceso de Primaria, que culminará el 22 de octubre.

